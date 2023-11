Detuvieron a una falsa kinesióloga acusada de "entregar" un robo en la casa de un paciente

La banda aprovechaba la información que le ofrecía la falsa profesional / Foto: Prensa.

Así operaba la kinesióloga con los delincuentes

Fue detenida una falsa kinesióloga que "marcaba" la casa de sus pacientes / Foto: Prensa.

Em el operativo fueron incautados varios elementos para la logística de la banda / Foto: Prensa.

Una falsa kinesióloga de 48 años fue detenida acusada de haber actuado como “entregadora” en un robo ocurrido en octubre pasado en la casa de un paciente suyo con en el partido bonaerense de San Isidro, donde se llevaron dinero en efectivo y joyas, al quedar comprometida por los mensajes que intercambió con los presuntos autores del asalto, informaron fuentes policiales y judiciales.Por el caso, además de la supuesta kinesióloga -tiene estudios terciarios pero nunca llegó a recibirse-, hubo otros dos demorados, aunque ambos ya recuperaron la libertad: uno que de acuerdo a la investigación pudo ser el chofer de la banda, y su tío, aunque éste por la tenencia ilegal de dos revólveres secuestrados en uno de los allanamientos.Además, se busca a otro imputado ya identificado, que logró escapar por los techos de su vivienda cuando la policía allanaba su vivienda., en el marco de una causa por “robo agravado y privación ilegal de la libertad” que dirige la fiscal María Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Boulogne.y, según las tareas investigativas y los análisis de las comunicaciones, se mensajeó con los imputados para coordinar el asalto pasándoles sus horarios de entrada y salida.El robo ocurrió el 25 de octubre pasado, por la tarde, en un domicilio ubicado en la calle Cervantes al 1400, donde vive un matrimonio de 80 años y su hijo de 38.Allí, Martínez atendía a domicilio al hombre de 80 años que padece de Mal de Parkinson, y aquel día, cuando el paciente le abrió la puerta de calle para despedirla, cuatro delincuentes irrumpieron al domicilio de manera violenta, aunque sin armas., huyeron del lugar.Los efectivos de la DDI San Isidro analizaron las cámaras de seguridad de la cuadra y así lograron obtener imágenes de la banda estacionando en la esquina en un Renault Sandero bordó y el momento en el que los delincuentes irrumpieron a la propiedad cuando la kinesióloga salía., dijo a Télam uno de los investigadores policiales.Fuentes judiciales indicaron a Télam que era la tercera vez que Martínez atendía al hombre en esa casa y que había llegado recomendada por una vecina de las víctimas., reveló a esta agencia una fuente judicial.A su vez, luego del robo, la mujer no regresó a la casa del paciente poniendo diversas excusas como que tenía conjuntivitis, o que le habían robado el celular.Si bien la fiscal Hertrig corroboró que la mujer usaba una nueva línea telefónica sacada a nombre de su novio, nunca hizo la denuncia por el robo de su smartphone.También confirmó la fiscal de Boulogne con diversas organismos oficiales que la mujer no se había recibido ni estaba matriculada como kinesióloga y que aparentemente sólo tenía estudios terciarios pero incompletos en esa materia, por lo que evalúa imputarla también por "ejercicio ilegal de la medicina".La falsa kinesióloga no fue localizada en el primer domicilio donde se la fue a buscar, pero luego fue detenida en una propiedad de la localidad bonaerense de San Martín.y se demoró a un joven de 19 años, a quien se lo sindicó como posible chofer de la banda, aunque al no haber pruebas suficientes, ya fue liberado.En el mismo domicilio fue demorado el tío de este joven, un hombre de 50 años, pero porque en su habitación se secuestraron dos revólveres calibre 22 en desuso con numeración suprimida, aunque tras ser notificado de que quedaba imputado en una causa por “tenencia ilegal de arma de uso civil”, también quedó liberado.El tercer allanamiento fue en la calle Bidondo al 1500 de San Martín, donde se fue a detener al sospechoso de 18 años al que le atribuyen haber sido uno de los que cometieron la “entradera” en la casa de los ancianos y quien intercambiaba mensajes con la supuesta kinesióloga, pero el joven logró escaparse por los techos, cuando la policía irrumpió a la vivienda y aún permanecía prófugo.