Cafiero: "China es un socio estratégico en términos comerciales y de inversiones"

Cafiero también remarcó "la importancia de nuevas inversiones chinas en Argentina / Foto: Florencia Downes.

El canciller Cafiero y el vicealcalde de Shangái, Hua Yuan, inauguraron el Foro de Negocios e Inversiones con empresas de ambos países 🇦🇷🇨🇳



En 2022 China fue el segundo socio comercial argentino, con un crecimiento de las exportaciones del 28,8% respecto a 2021. pic.twitter.com/BPmDiwY50d — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) November 14, 2023

"La relación de la Argentina con China tiene cuatro ejes, el primero comercial", y recordó que "China es nuestro segundo destino de exportación luego de Brasil, y nuestro primer socio comercial en término de importación" Cecilia Todesca Bocco

Se firmó un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la cooperación y la promoción del comercio y de las inversiones productivas. pic.twitter.com/JS4l4YzbQ5 — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) November 14, 2023

El cancillerdestacó que"es un socio estratégico no sólo en términos comerciales sino de inversiones para el desarrollo", al participar en un foro de negocios e inversión en el Palacio San Martín.Cafiero llamó a "profundizar el vínculo comercial" con el gigante asiático, el cual es "muy significativo" para la Argentina" ya que "China es un socio estratégico no sólo en términos comerciales, sino de inversiones para el desarrollo", según un comunicado de la Cancillería.Durante el, las autoridades argentinas y de la ciudad china realizaron presentaciones sobre las oportunidades económicas entre ambos países.A su vezy la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), con foco en la cooperación y realización de actividades vinculadas a la promoción de comercio e inversiones productivas.Cafiero también remarcó "la importancia de, entre otros, para la creación de empleo en la Argentina y diversificación de la estructura exportadora".Por su parte, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales,, puntualizó: "La relación de la Argentina con China tiene cuatro ejes, el primero comercial", y recordó que "China es nuestro segundo destino de exportación luego de Brasil, y nuestro primer socio comercial en término de importación"."El segundo eje es la inversión productiva, donde queremos tener más inversiones chinas en la Argentina, que agreguen valor para generar más trabajo" y el tercero es el "financiamiento para el desarrollo, puesto que China financia obras de infraestructura importantísimas para la Argentina", ahondó.El cuarto eje es la cooperación financiera, "donde tenemos intercambio en monedas locales y un swap de gran relevancia para el comercio argentino", completó.En tanto,"En Shanghái estamos construyendo una ciudad moderna con cinco centros de economía y de innovación tecnológica, abierta al comercio", indicó, y destacó el encuentro entre los presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping, en octubre último, en ocasión del Foro de la Franja y la Ruta, en el Gran Palacio del Pueblo, donde ambos mandatarios ratificaron los principios de beneficio y respeto mutuo., enfatizó.En 2022, China fue el segundo socio comercial de la Argentina, con un intercambio bilateral total de US$ 25.430 millones (incremento interanual del 29,2%), el segundo destino de las exportaciones nacionales (US$ 7.928 millones, un crecimiento del 28,8% respecto a 2021) y el principal origen de las importaciones argentinas (US$ 17.501 millones, un incremento del 29,4% respecto a 2021).