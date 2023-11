Massa suma apoyos de más presidentes y exmandatarios: lo votarían "con las dos manos"

Presidentes de Iberoamérica expresaron su apoyo al candidato presidencial Sergio Massa VER VIDEO

Foto: Prensa

🇪🇸🇦🇷 Gracias por tu apoyo querido @SanchezCastejon, Presidente del Gobierno de España, lo valoro mucho. pic.twitter.com/GNSzHdi8Sq — Sergio Massa (@SergioMassa) November 14, 2023

🇺🇾 🇦🇷 ¡Gracias Pepe por tu apoyo y cariño por la Argentina! pic.twitter.com/X5J2xkFzfB — Sergio Massa (@SergioMassa) November 14, 2023

Foto: Prensa

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, recibió este martes el apoyo de mandatarios internacionales comoasí como del expresidente uruguayo, a cinco días del balotaje que disputará el domingo contra el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.Lula da Silva señaló que la Argentina necesita un mandatarioAdemás, pidió a los argentinos votar el domingo pensando que brasileños y argentinos son “más fuertes estando juntos y débiles separados” , en un mensaje de unidad entre las dos naciones.“Le pido al pueblo argentino, teniendo en cuenta el voto soberano de ustedes, que a la hora de votar piense en Argentina, piense en qué tipo de Sudamérica quiere, qué tipo de América Latina, qué tipo de Mercosur quiere crear.”, aseguró durante su participación en el programa semanal ‘Conversación con el Presidente’, que emiten los medios públicos brasileños.Lula afirmó que para lograr la unidad “es necesario tener un Presidente al que le guste la democracia, que respete las instituciones, que le guste el Mercosur, que le guste América del Sur y que piense en crear un bloque importante para negociar con fortaleza con el resto del mundo”.Entre sus propuestas de campaña, Milei ya anticipó que cortará las relaciones bilaterales con Brasil por sus diferencias con Lula, pese a que es el principal socio comercial del país.Ante las declaraciones de Lula, la vocera presidencialpublicó en la red social X (antes Twitter): “Pueblos hermanos y principales socios comerciales de América del Sur. Juntos crecemos y generamos crecimiento para ambos países. La Argentina que viene es la que comercia con el mundo y construye un país justo para todos y todas. Gracias Lula por el apoyo”, apuntó.Por su parte, el presidente del Gobierno español,(PSOE), sostuvo queEn esa línea, el video enviado por Sánchez de más de un minuto inicia con un breve análisis sobre las elecciones en nuestro país.“El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes no sólo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí”, señaló.Y continuó: “En un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer nuestras democracias y adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales”.Asimismo, Pedro Sánchez destacó queAl finalizar el video, Sánchez cerró:Otro de los que expresaron su apoyo fue el expresidente uruguayo, José ‘Pepe’ Mujica, que aseguró que “si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos , porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento”.“Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo, sino que, ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno nacional”, indicó.En esa línea, el expresidente uruguayo sostuvo que Massa “tiene conciencia de que la Argentina no necesita cataclismo sino vertebrar unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido”.Mujica cerró:Tras el apoyo de Mujica, Massa le agradeció por la red social X: “¡Gracias Pepe por tu apoyo y cariño por la Argentina!”.También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre las elecciones en el país y llamó “facho” y “ultraconservador” a Javier Milei. , afirmó ayer López Obrador en una conferencia de prensa.Asimismo, López Obrador advirtió que “hay una internacional del conservadurismo y eso a veces no se alcanza a dimensionar”., precisó.Sobre los cuestionamientos de Milei al Papa, el mandatario mexicano manifestó:, opinó.En ese sentido, se preguntó: “¿Y este facho, ultra conservador, se le lanza?”.Para López Obrador, “el Papa es de los Papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido; más apegado a la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la defensa de los pobres”.