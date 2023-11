Crece el éxodo palestino en Gaza y se agrava la situación en los hospitales bajo ataque

Cientos de miles de palestinos se desplazaron para evitar los ataques. /Foto: AFP.

La crisis sanitaria

El éxodo, una d elas pocas opciones para sobrevivir. /Foto: AFP.

Al Shifa

Los hospitales recibieron ataques y están sin luz. /Foto: AFP.

Evacuaciones y éxodo

La preocupación por los secuestrados

La ONU aseguró que tiene complicaciones para hacer llegar la ayuda humanitaria. /Foto: AFP.

, dijo este martes la ONU, en medio de más combates entre tropas israelíes y milicianos del movimiento islamista Hamas cerca de hospitales del territorio donde están atrapados pacientes, recién nacidos, doctores y desplazados sin electricidad ni provisiones.La oficina de la ONU para los asuntos humanitarios (OCHA) informó quey que los demás estaban fuera de servicio por falta de luz y servían mayormente como refugio de los combates, incluyendo el de Al Shifa de Ciudad Gaza, el más grande del territorio, que está rodeado por tropas israelíes.El Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas en Gaza, que aseguró quepropuso que los cientos de médicos, pacientes y desplazados que se han refugiado en el hospital sean evacuados bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).se infiltraron en Israel desde Gaza, mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a otras 240 como rehenes, incluyendo una veintena con nacionalidad argentina y decenas de niños.murieron en Gaza desde entonces en una ofensiva israelí que incluyó el lanzamiento de una operación por tierra luego de tres semanas de bombardeos, según el Ministerio de Salud local, que no distingue entre civiles y combatientes. Unas 2.700 personas han sido reportadas como desaparecidas., según el Ejército.Israel dijo que Hamas perdió de hecho el control de Franja Gaza, que mantiene desde hace 16 años, y el Ejército israelí anunció que tomó el control de edificios gubernamentales del movimiento islamista en la Ciudad de Gaza, incluido el Parlamento y edificios del Gobierno y de la Policía.Israel ha instado a los palestinos del norte del enclave, donde se centran los bombardeos y los combates, a evacuar hacia el sur del diminuto territorio de 2,4 millones de habitantes.El Ejército israelí decretó una nueva pausa de siete horas en sus bombardeos a lo largo de una carretera que va del norte al sur de Gaza.La ONU dice que 1,6 millones de palestinos de Gaza ya tuvieron que dejar sus hogares por la violencia. Unos 600.000 están refugiados en desbordadas instalaciones de Naciones Unidas, con un promedio de un baño cada 160 desplazados.La mayoría de los desplazados llegan al sur de Gaza a pie "sedientos, agotados y sin idea de dónde alojarse", aseguró el jefe de la OCHA en los Territorios Palestinos, Andrea De Domenico., el mayor proveedor de servicios humanitarios para los palestinos de Gaza, advirtió ayer que, por la falta de combustible, a partir de mañana ya no será posible realizar las operaciones de asistencia, de las que, incluso antes de los ataques de Hamas, dependía el 65% de la población local.La Unrwa dijo que ya no ha podido ingresar combustible a Gaza desde Egipto por el paso fronterizo de la sureña ciudad gazatí de Rafah.Al menos 100 empleados de la ONU, en su mayoría de la Unrwa, murieron en ataques israelíes en Gaza desde el comienzo de las hostilidades, y Naciones Unidas les rindió ayer un homenaje.Médicos, desplazados y periodistas que están dentro del hospital relataron que los combates y los bombardeos en cercanías de Al Shifa continuaron durante toda la noche, aunque fueron menos intensos que en días previos.Las mismas fuentes habían dicho que tanques israelíes estaban a metros de la entrada del hospital.El director de la Organización Mundial de la Salud, (OMS),En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que Al Shifa "debe ser protegido".El director de Al Shifa, doctor Mohamad Abu Salmiya, apuntó a la agencia de noticias AFP que el hospital cavó un fosa común en el complejo y enterró allí 179 cuerpos, entre ellos los de siete bebés prematuros que murieron por la falta de electricidad para incubadoras., añadió.El Ministerio de Salud de Gaza dice que 40 pacientes han muerto en Al Shifa desde que el hospital se quedó sin luz, el sábado pasado.Un periodista que colabora con AFP que está en el hospital afirmó que el olor de los cadáveres en descomposición es insoportable.El Ministerio de Salud lo negó y agregó que, en todo caso, esa cantidad de combustible era insignificante para las necesidades del hospital.A su vez,El vocero del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al-Qidra, dijo que no recibió respuesta a su propuesta de evacuar el hospital bajo la supervisión del CICR y trasladar a los pacientes a hospitales en Egipto a través del paso de Rafah.La Cruz Roja intentó evacuar a unas 6.000 personas de otro hospital de Ciudad de Gaza, Al Quds, pero aseguró que su convoy tuvo que regresar debido a los bombardeos y los combates.La OCHA informó que otros 76 camiones cruzaron desde Egipto a Gaza el domingo cargados de suministros sanitarios. Hasta ahora ya han cruzado el paso unos 980 camiones, una cifra considerada insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, agregó.El paso también ha sido abierto de manera intermitente para la salida de Gaza a Egipto de palestinos con doble nacionalidad o de palestinos heridos.recibieron autorización para cruzar de Rafah a Egipto por el paso.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado llamados internacionales a un alto el fuego en Gaza que no incluya la liberación de todos los rehenes de Hamas.para reclamar a Netanyahu, frente a su oficina, un acuerdo para la liberación inmediata de los rehenes.El Gobierno israelí aseguró que no tenía pruebas de vida de los rehenes en Gaza.Cinco rehenes han sido liberados, incluyendo a una soldado rescatada por el Ejército israelí y cuatro mujeres estadounidenses que fueron puestas en libertad gracias a una mediación de Qatar.al tiempo que afirmó que el empeoramiento de la situación en Gaza está obstaculizando sus esfuerzos.El Ejército de Israel anunció hoy la muerte de una soldado de 19 años que estaba de rehén en Gaza, un día después de que Hamas divulgara una foto de ella y afirmara que murió en un bombardeo israelí.