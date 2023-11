Kicillof: "Sin Massa están en peligro la industria, la educación y la salud pública"

Foto: Eva Cabrera

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este martes que "y enfatizó que en el territorio bonaerense "la ampliación de derechos está en juego" si triunfa en el balotaje del domingo próximo el postulante "que cree que hay que privatizar, arancelar y ajustar todo"."Estamos completamente abocados a poder seguir con las políticas que tenemos en la provincia y eso tiene eso tiene un sólo camino posible: la boleta de Sergio Massa de Unión por la Patria", expresó el mandatario y analizó que si noEl economista formuló esas declaraciones al presentar losdurante un acto que encabezó en Estadio Único de La Plata "Diego Armando Maradona", acompañado por los ministros de Educación, Alberto Sileoni; de Transporte, Jorge D'Onofrio; de Justicia, Julio Alak; de Salud, Nicolas Kreplak; y de Desarrollo, Andrés Larroque.Se trata de 16 camiones móviles que recorren la Provincia para fortalecer el trabajo de revinculación educativa, a través de propuestas educativas vinculadas a las artes, lenguaje audiovisual y ciencia y tecnología., graficó y contó que ya se logró que 18.000 jóvenes regresen a sus estudios.Allí, Kicillof también anunció lajóvenes, adultos y adultos mayores de los niveles Primario y Secundario de los centros de educación bonaerenses y entregó 17 combis 0 km de transporte oficial para colegios de Educación Especial.Tras el acto, el gobernador conversó con la prensa, donde aseguró que en el debate del domingo pasado "quedó claro que había dos candidatos, pero había uno solo que estaba en entidad y en condiciones de asumir una responsabilidad como la presidencia de la Nación por su conocimiento, su capacidad de trabajo, su comprensión de de la estructura económica de nuestro país y del comercio exterior"., remarcó y consideró que esa se posee esa visión de la economía "cuando se quieren aplicar modelitos abstractos a problemas reales y complejos como los que tiene el país".En ese marco, planteó: "Le quiero informar al candidato (de la Libertad Avanza, Javier) Milei que hay una guerra comercial entre diferentes bloques y zonas de influencia, Estados Unidos lleva adelante políticas proteccionistas para defender su industria" y añadió queComo contraste, resaltó que Massa, como ministro de Economía, "viene mostrando la apertura de nuevos mercados y políticas concretas para las pymes y los emprendedores".En ese sentido, Kicillof recalcó que "para seguir por el camino de la expansión del sistema educativo, esta provincia necesita que Sergio Massa sea presidente" y aclaró: "No lo pido como militante político, como parte de un espacio y, ni siquiera, como gobernador, sino que como bonaerense tengo que decir que".Luego se refirió a la situación interna de Juntos por el Cambio (JxC) y planteó que el expresidente Mauricio Macri "primero fue contra la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, luego fue prácticamente contra Patricia Bullrich y ahora presentó una alianza con Milei, al que habían denostado".A posteriori, pidió tener en claro que Milei "cree que que los problemas de la educación pública se resuelven cobrando a las familias para que manden a los pies a la escuela o a la universidad" y opinó quePidió a los bonaerenses, a las familias y a los pibes "que piensen que no es poner la boleta y votar a un candidato porque les resultó simpático en la tele, sino que después asume y empieza a restringir y a limitar derechos a la educación, a la salud y a la obra pública".Por otro lado, Kicillof consideó que"Aspirar a una pasantía en el Estado para ver cómo es ser presidente sin saber ni siquiera cómo se llama el sistema que lleva adelante los trámites más básicos de la provincia", dijo en alusión al GDE y opinó: "Ya vimos que la otra pasantía que tuvo no le fue bien, así que creo que no puede ser a costo de cosas tan básicas y tan necesarias como si está la escuela abierta o no"."Se necesita un presidente que conozca cómo funciona en la Argentina, cómo funciona el Estado y cómo funciona el mundo.", reflexionó el dirigente.Rechazó que el peronismo haya entablado una campaña del miedo, como denunció el libertario dado que "ello sería agitar propuestas que el candidato no dijo o ideas que tiene, pero que no revela" cuando, en este caso, "alcanza con ver las declaraciones que Milei viene diciendo hace años de lo que va a hacer con el boleto de colectivo, multiplicarlo por 6; o con las obras públicas, que si falta una cloaca o una línea de alta tensión que cuesta 450 millones de dólares junten guita a los vecinos para hacerla".", apuntó.Sostuvo Kicillof que "lo que se viene haciendo en la provincia, vamos a tener que interrumpirlo y no es una campaña del miedo. Milei dijo que no va a haber coparticipación. Sin coparticipación, la provincia no paga sueldos"."El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que es de otro partido político, decía que si gana Milei y saca la coparticipación, ya en diciembre no puede pagar sueldos. Así, están todas las provincias. Si es campaña del miedo, la están haciendo lo de JxC. No es campaña del miedo, miedo da lo que dice Milei", planteó.El gobernador después remarcó que "sólo vamos a poder seguir haciendo escuelas, obras y centros de salud si Sergio Massa es el presidente. No lo digo para asustar a nadie. Simplemente escuchen cuáles son las propuestas de Milei"Finalmente, señaló: "Tenemos un un balotaje donde los que proponen bajar los salarios como bandera, recortar aguinaldo y vacaciones va a ser imposible seguir en este camino.".