"No existe la libre comercialización que plantea Milei", consideró Bahillo

Javier Milei en Mendoza / Foto: Ramiro Gómez.

"No existe la libre comercialización que plantea Milei" porque "no hay relación comercial entre privados de manera directa si los países primero no se ponen de acuerdo" Juan José Bahillo

Juan José Bahíllo / Foto: Pepe Mateos.

"Funcionarios de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) demostraron que los cítricos entrerrianos, que querían exportar a la Unión Europea, no tenían ningún inconveniente sanitario y gracias a su trabajo pudieron comercializar" Juan José Bahillo

El secretario de Agricultura,, sostuvo que "no existe la libre comercialización que plantea" el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA),, al discrepar con la postura del libertario en torno a las relaciones internacionales con Brasil y China."No existe la libre comercialización que plantea Milei" porque "no hay relación comercial entre privados de manera directa si los países primero no se ponen de acuerdo", explicó Bahillo al canal El Once de Paraná, Entre Ríos.También sostuvo queEn este sentido, el funcionario nacional precisó que"A eso se llegó con acuerdos entre ambos países, es imposible generarlo de otra manera", enfatizó el secretario.A modo de ejemplo,"Funcionarios de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) demostraron que los cítricos entrerrianos, que querían exportar a la Unión Europea, no tenían ningún inconveniente sanitario y gracias a su trabajo pudieron comercializar", expresó el funcionario.A su vez, Bahillo agregó quePor otra parte, el funcionario afirmó que en las últimas tres semanas, el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP),o quita de retenciones., y en cuanto a retenciones, quedaron muy pocas economías regionales con retenciones", concluyó el titular de Agricultura.