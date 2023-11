Carlotto criticó a Villarruel por querer "borrar la historia" de la ESMA: "Habla pavadas"

El mensaje a Schiaretti: "Le dije que hay que votar y bien

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, comentó este martes que durante una reunión que mantuvo este lunes con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se atrevió a "darle unos consejitos", entre ellos "votar bien" en el balotaje presidencial del próximo domingo, para el cual llamó a respaldar al ministro de Economía, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UxP).



"Lo que hablé fue muy claro. Me atreví a darle algunos consejitos (a Schiaretti) por la edad que tengo. Hay que votar y bien, le dije", expresó la dirigente defensora de los derechos humanos en declaraciones formuladas a la radio online Futurock.



A cinco días del balotaje Schiaretti, que en las últimas elecciones nacionales fue candidato presidencial por el partido Hacemos por Nuestro País (HpNP) y obtuvo más de 1,7 millones de votos, el 6,78% del total, mantiene su neutralidad frente a la disputa que mantendrán en las urnas Massa y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



La reunión que Carlotto mantuvo este lunes con Schiaretti fue analizada como un intento de la dirigente de derechos humanos por convencerlo de brindar su apoyo político a Massa, aunque ella lo negó.



Durante la reunión, que se extendió por una hora y media, "tocamos todos los temas. Hablamos de un proceso (electoral) en el que hay que inspirar a la gente que vote. No quise indicarle qué tiene que hacer", indicó Carlotto.



En ese sentido, destacó el hecho "significativo" que el encuentro se dio a pocos días del balotaje, y admitió: "Puede ser un mensaje para la población cordobesa porque parece que están bastante confundidos".



"Si no nos ayudamos entre nosotros. A veces hay conceptos que una palabra los cambia", agregó.



Consultada acerca de la candidatura de Massa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que es "un muchacho confiable" que "siempre trató muy bien" a las integrantes de la asociación, especialmente cuando se desempeñó como intendente de la localidad bonaerense de Tigre, y que "dentro del Gobierno fue una persona respetuosa".



"Creo que ha hecho cosas muy buenas organizando la parte económica del país. Estamos enmarañados por ese robo que hizo (el expresidente Mauricio) Macri con los millones de dólares" que pidió como parte de un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).



Para Carlotto, el crédito solicitado por Macri "es un delito muy grande" y "tiene que pagarse".



Sin embargo, opinó que "cuando llegue el momento de juzgarlo, seguramente (Macri) se va a ir del país".