“Suerte argentinos. Suerte y suerte por todos los latinoamericanos. Por el pueblo argentino y por nosotros, los que vivimos pegados a la Argentina”, dijo Mujica / Foto: Maximiliano Luna.

Pepe Mujica: "Si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos"https://t.co/ApxInd7WDZ pic.twitter.com/2zZONslPG0 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 14, 2023

“Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo, sino que, ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno nacional” Pepe Mujica

El expresidente uruguayo,, expresó su apoyo al ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP),, de cara al balojate del próximo domingo, al asegurar que ,“si pudiera votar, lo votaría con las dos manos” porque "tiene conciencia de que la Argentina no necesita cataclismo sino vertebrar unidad nacional".En un video enviado al comando de campaña de Unión por la Patria, Mujica fue contundente: “, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento”.“Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo, sino que, ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno nacional”, indicó en el video.En esa línea, el expresidente uruguayo sostuvo queAl finalizar, Mujica cerró: