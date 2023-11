Con Kicillof en el panel, se presentó el libro "Muerta o presa" del ataque a Cristina

Presentaron el libro "Muerta o Presa" sobre el atentado a Cristina Kirchner VER VIDEO

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este lunes la presentación del libroque sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022 y afirmó que "el libro demuestra el vacío que genera la falta de justicia".Kicillof acompañó en el panel a los autores y periodistas Irina Hauser y Ariel Zak, y admitió que "", aseguró el gobernador respecto a los detalles que se enumeran en el libro y que la justicia "desinvestigó" en las dos causas que derivaron del intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022 y, en ese sentido, Kicillof consideró que esta investigación periodística "demuestra el vacío que genera la falta de justicia".Enumeró los hechos que antecedieron al ataque impulsado por "discursos de odio" y aseguró que en el balojate presidencial del próximo domingo, donde se enfrentarán Javiel Milei de La Libertad Avanza y Sergio Massa de Unión por la Patria, "tenemos la necesidad de terminar con una justicia cómplice, violencia política, discursos de odio y financiamiento a estos grupos (Revolución Federal) que llevan adelante hechos delictivos"."El peronismo esto lo hace en las urnas y respetando las leyes, y si queremos que esto no quede solo en el libro tenemos que conseguir de acá al domingo votos para que Sergio Massa sea el próximo presidente", finalizó.La presentación fue introducida por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien aseguró:pero consideró que hacerlo "permite que continúe la memoria".El escritor y guionista Marcelo Figueras, que moderó la palabra, advirtió que el libro de editorial Planeta, lanzado el pasado 1 de septiembre, al cumplirse un año del intento de magnicidio, "puede leerse como una novela de terror" y deseó que "termine en un luminoso día de justicia que no sabemos si va a llegar".A su turno los autores Irina Hauser y Ariel Zak comentaron detalles de los datos que se fueron siguiendo en la investigación periodística y recordaron que varios meses antes del intento de asesinato de la Vicepresidenta se vivía "un clima de violencia" y reconocieron que "ni el gobierno, la sociedad, ni los políticos, ni los medios habíamos registrado el contexto de odio que se estaba gestando y desemboco ahí", en Fernando Sabag Montiel empuñando un arma frente a la cabeza de Cristina Fernández.Los periodistas recordaron que el responsable material del ataque "incluso justificó su accionar diciendo que quiso matar a Cristina por el odio generalizado que había" y responsabilizaron a los "influencers del odio", que resultaron muy cercanos a La Libertad Avanza, tal como surgió de la investigación al teléfono de Montiel, donde "la única foto" que tenía con un político era con Javier Milei, lo que demuestra que "había alguien de la política con quien se identificaba".por todos los discursos de odio, aseguraron y celebraron que el "antídoto contra el odio lo tenemos acá" señalando en el auditorio a Taty Almeida y otras miembros de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, "son ellas: las madres, abuelas y los organismos de derechos humanos".En diálogo con Télam, Taty Almeida consideró que este libro es "muy importante porque en estos momentos todo es memoria" y auguró que Sergio Massa "como presidente tendrá la decisión política para tener una justicia como corresponde".Por su parte el diputado Leopoldo Moreau, también presente en el evento, consideró la investigación como "fundamental frente a la inmovilidad judicial y el encubrimiento de los actores intelectuales y de quienes financiaron" el intento de magnicidio y alertó sobre "el intento de invisibilizar el hecho" y la "doble vara en la justicia argentina que tienen partido tomado enfrentando a los movimientos nacionales y populares".La presentación en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia en el barrio de Palermo comenzó pasadas las 18 horas y contó con la presencia de la ex ministra de seguridad, Nilda Garre; la exministra de las Mujeres y Género, Elizabeth Gómez Alcorta; la exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; la legisladora porteña, Victoria Montenegro; el senador y presidente del PJ porteño, Mariano Recalde; el diputado Rodolfo Tailhade; el Director Ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martinez; y los periodistas Gustavo "Gato" Sylvestre y Horacio Verbitsky, entre otros.La investigación periodística expone la escalada de violencia y de los discursos de odio que desembocó en el ataque del 1 de septiembre y dio inicio a una investigación judicial llena de cuestionamientos e irregularidades.