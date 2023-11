Presencia récord de fabricantes argentinos de maquinaria agrícola en la feria Agritechnica

Foto: Prensa Agritechnica.

Casi 30 empresas del sector de la maquinaria agrícola y nuevas tecnologías, entidades y asociaciones del agro argentino, participan de la feria internacional alemana, la más importante del sector a nivel mundial, con unade compañías que buscan profundizar su inserción internacional de la mano de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), Cancillería y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca."Agritechnica es la feria más importante del mundo para el sector de maquinaria agrícola. Cita obligada para los principales actores del sector, donde se identifican y exponen las últimas tendencias tecnológicas del rubro", dijo a Télam el Presidente Ejecutivo de Aaici, Juan Usandivaras.Según detalló Usandivaras,como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid)."Esto e, que también refleja el trabajo en equipo con el embajador en Alemania, Fernando Brun y con nuestro Consulado en Hamburgo", comentó.En este sentido, el pabellón argentino en la presente edición de la feria que se lleva a cabo en Hannover y que durará hasta el 18 de noviembre,Allí se exhiben sembradoras, embolsadoras, tolvas, cabezales y software."Este es un sector pujante en la economía. El año pasado exportó más de 70 millones de dólares, trabajan más de 38.000 personas de manera directa y 100.000 de manera indirecta. La Agencia y la Cancillería acompañan cada año a pymes para que puedan vender sus productos y servicios al exterior, lo que acerca divisas al país y genera empresas más fuertes, con empleos de mayor calidad", dijo Usandivaras.Por su parte, Brun, destacó que ". Es una plataforma a través de la cual nuestra maquinaria suele llegar a todos los mercado de Europa central y oriental, como Ucrania, Bulgaria, Rumania, Serbia y también Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia e Italia".Brun marcó que países como Argentina, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, revisten de mayor interés en lo que respecta a la seguridad alimentaria del Viejo Continente, pero también por la tecnología y la sustentabilidad de los sistemas productivos."En mercados como el europeo, que son sofisticados, se empiezan a pedir unos estándares de sustentabilidad con la que no cualquier economía agrícola cuenta con la capacidad de proveer" y en este sentido, sostuvo que Argentina tiene la capacidad de "poder hacer mediciones de la emisión de sus ganado y a la agricultura, una ponderación del impacto de nuestra producción en la huella de carbono y podemos garantizar la trazabilidad de nuestro producto como proveniente de zonas de no deforestación"."Este es el universo de agtechs y startups que provienien de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba que hoy complementan la oferta de maquinaria agrícola tradicional", dijo Brun.Por otro lado, en el marco de la feria, este martes sería un día importante para las empresas argentinas, no solo por la inauguración del pabellón argentino, sino también porque Cafma lanzará su marca sectorial, que se llama Agrinova."Empezamos a pensar nuestra maquinaria agrícola con una clara política de internacionalización e inserción en mercados extranjeros para poder llevar la industria 4.0 y nuestra tecnología aplicada en la maquinaria agrícola aplicada a terceros mercados", comentó.