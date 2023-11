Agustín Rossi reivindicó la participación estatal en la actividad petrolera

Foto: X @RossiAgustinOk.

El jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP),, al visitar la localidad de Comodoro Rivadavia, donde "empezó a escribirse la historia del petróleo".Durante una recorrida por elque realizó junto al presidente de YPF,, y autoridades locales, el jefe de Gabinete valoró que "aquí empezó a escribirse la historia del petróleo en nuestro país"."YPF, Comodoro y sus trabajadores crecieron de la mano", enfatizó Rossi, quien también estuvo acompañado por Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili, intendente y viceintendente de la ciudad más poblada de Chubut.Tras recordar que en 2013 "YPF recuperó el yacimiento Restinga desarrollando nuevos pozos", el funcionario destacó que "la reactivación de la zona fue lograda utilizando nuevas tecnologías" que permitieron un aumento de "la producción en un 110% por ciento mediante la perforación de 37 pozos".Rossi abogó por "un, que genere trabajo genuino para el pueblo argentino y que contribuya al desarrollo de la industria nacional,", y sostuvo queLuego de la recorrida, en un encuentro con empresarios de la zona, el jefe de Gabinete celebró la pasión con la que trabajan en "el entramado industrial alrededor de la cuenca del Golfo San Jorge y específicamente en Comodoro Rivadavia" y se comprometió a trabajar desde el Senado para "promocionar el proyecto de Ley de Cuencas Maduras".Además, Rossi agregó que "también tenemos en cuenta la transición energética yque está asentada en esta región".Reconoció que la meta es "pasar de u$s 88.000 millones a más de u$s 126.000 millones de exportación en los próximos cinco años, claramente necesitamos desarrollar el sector hidrocarburífero junto con otros más para tener una balanza comercial favorable".Por otra parte, señaló queporque no creemos en una sociedad donde todo vale, creemos en una sociedad solidaria que se construye en forma conjunta”.De esta manera, Rossi diferenció la lista de su espacio, encabezada por Sergio Massa, de la otra fórmula presidencial, los candidatos de La Libertad Avanza, Javier Milei-Victoria Villarruel.Destacó que"Con Sergio Massa, ninguno de los derechos adquiridos van a estar en riesgo. No corren peligro ni la Educación ni la Salud Públicas. Hay un presidente que se va a preocupar por la seguridad y las familias", afirmó Rossi.Comodoro Rivadavia es la ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, el yacimiento más antiguo de petróleo convencional del país, por lo que gran parte de la agenda que desarrolla el dirigente nacional está vinculada con ese quehacer.La recorrida incluyó una extensa reunión con dirigentes y militantes del sindicato de petroleros jerárquicos de la Patagonia.En diálogo con la prensa local, indicó que "muchos argentinos están muy atentos al proceso electoral como quedó demostrado el domingo en el que el debate presidencial, a siete días de las elecciones, con registros del 50% de rating siguiendo el evento”.Interpretó además que "el debate seguramente habrá sido tomado en cuenta por todos los argentinos y estará incorporado en la toma de decisiones para ir a votar”.Previo a su llegada a Chubut, el candidato a vicepresidente había señalado que el proyecto político al que pertenece fue el único que tomó decisiones estratégicas para garantizar la soberanía hidrocarburífera.En ese sentido destacó, publicó en X.