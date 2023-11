Jorgelina Aruzzi y una obra que apela al humor para explorar los prejuicios

Jorgelina Aruzzi pasa del humor a la reflexión en "Animal humano". /Foto: prensa.

La actriz también estará en la serie sobre Carlos Menem que produjo Amazon Prime. Foto: prensa.

La intérprete reciuperó una obra que escribió junto al director hace 20 años. /Foto: prensa.

Cada martes,se sube al escenario en un unipersonal que tiene su sello. Se trata de una obra que escribió junto ahace veinte años y hoy los encuentra a ella como intérprete y a él en la dirección.El texto dese basa en una historia real, la dePero fue reformulado por los autores para incorporar el impacto de las redes sociales en la vida diaria. Crecimos con muchos mandatos. Hay que desarmar esas construcciones y preguntarnos qué hay detrás del consumo de alimentos", amplía Jorgelina, y precisa que el texto que representa habla de la deshumanización de las personas.Eso se manifiesta en las redes, en lo social, en la calle o en el tránsito. Nos manejamos con mucho rencor hacia el otro y poca empatía", explica Aruzzi."Animal humano" apunta a un humor desopilante., plantea la actriz en nombre de su personaje. "Muchas cosas han cambiado desde que estrenamos la obra en el Centro Cultural Rojas.por ejemplo. Lo actualizamos porque hace veinte años no estaban las redes, recién empezaba Facebook. Me movilizó esta vuelta a hablar de los animales, de por qué comemos a algunos y otros no. Nuestra relación con ellos es también nuestra relación con la naturaleza", define Jorgelina.La actriz que brilló en ciclos televisivos emblemáticos como "Chiquititas", "El hombre de mi vida", "Educando a Nina" y "100 días para enamorarse", viene de participar en teatro en la exitosa “Casados con hijos”, donde fue María Elena, la vecina, en reemplazo de Érica Rivas. También acaba de terminarEn su agenda hay una obra para la temporada de verano y otra para 2024. Sin embargo, elige este proyecto que comenzó a gestar cuando daba sus primeros pasos en el teatro: "Disfruto de hacer esta obra que es mía.Me permite contar ciertas cosas, enfocar ciertos fenómenos y hacer pensar a través del humor".