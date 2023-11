Acusan a Milei de desconocer del funcionamiento del Estado y las relaciones comerciales

Desmienten algunos dichos de Milei sobre el funcionamiento del Estado.

, de desconocer el funcionamiento del Estado y su rol en las relaciones comerciales internacionales, a la luz del debate presidencial desarrollado este domingo con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara al balotaje del próximo domingo.Elafirmó quelas relaciones internacionales con Brasil y China, al afirmar que "en términos productivos no se le escuchó una propuesta para el sector agropecuario".En declaraciones a Radio Universidad de Entre Ríos, el funcionario, que asistió al debate presidencial de anoche en la UBA, indicó que "quedó claro de forma contundente quién está preparado para ser presidente y quien no".En cuanto al rol del Estado en las relaciones comerciales internacionales, se refirió a una serie de acciones indispensables, entre las que mencionó el rol del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), por ejemplo, en las exportaciones de carne bovina a China.En el mismo sentido, al analizar el contenido del debate que ambos candidatos mantuvieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,que plantea Milei cuando se refiere a la relación entre los Estados, que tienen la responsabilidad, entre otras acciones, de "estipular los aranceles, las normas sanitarias y los grados de integración"., puntualizó el funcionario.se sumó a los cuestionamientos al libertario al expresar queCuando Sergio Massa habla de relaciones internacionales estratégicas no es una cuestión ideológica, es política exterior"."En los primeros nueve meses de 2023, China y Brasil importaron 293 millones de dólares de minerales argentinos. El impacto de romper estos vínculos no solo sería enorme para la industria, sino que también lo sería para toda la cadena productiva asociada al sector", dijo la Secretaria en la red X.Al respecto,generamos trabajo y, sobre todo, crecemos como nación".Eltambién se expresó sobre el tema al asegurar que "todos los Estados del mundo, y especialmente los más ricos, invierten enormes recursos en agregados comerciales en sus embajadas para abrir mercados para sus empresas. Sin ese trabajo sería prácticamente imposible llegar a exportar para las pymes. Milei no entiende nada, realmente".Kestelboim se refirió también al hecho de que Milei reconociera durante el debate de anoche con Massa que desconoce qué es el "GDE", el sistema en línea que se utiliza en el Estado para el procesamiento de expedientes: "No sabe lo que es y tampoco reconoció que no lo sabía. Es un mono con navaja. Estamos a tiempo de frenarlo", enfatizó.En una publicación en la red Xademás de la pérdida de la preferencia respecto de los competidores extrazona".Sobre el entredicho por el tema subsidios entre Massa y Milei, la secretaria de Gestión de Transporte, Jimena López, advirtió que el candidato MIlei, tiene "un desconocimiento absoluto de cómo se compone el subsidio al transporte, que el 85% es aporte del Estado nacional, el 14% de recaudación de ese boleto que paga el usuario o la usuaria y un 1% que es específicamente un fondo de gasoil".El domingo,"Los 700 pesos que se conocen como tarifa no subsidiada salen de un cuadro de costos que tiene que ver con kilómetros, gomas, desgaste de la unidad, tiene una composición de diferentes ítems que se suman y que da un costo de boleto para el subgrupo dos en CABA y AMBA, y en trenes tiene la misma composición", señaló López en declaraciones a Télam.En ese sentido, la funcionaria cuestionó que "tiene un desconocimiento supino, bastante profundo, de cómo se estructuran las cuestiones del Estado. Creo que (Milei) dejó a las claras que no tiene ni idea y que es un producto justamente del marketing o del coacheo político, pero de lo que es la política pública sabe muy poco".Finalmente,indicó a Télam Radio que lEl abogado y mediador destacó que las ideas de Milei “solamente propugnan la libertad a favor de estos grupos corporativos, es decir que tengan la libertad de tener siervos y esclavos a su disposición”.Además, sostuvo que sus discursos apuntan a “sostener grupos avaros, corporativos, concentrados, con un claro discurso supremacista, feudal y fascista”, y afirmó que quienes defienden los derechos de los consumidores “estaríamos seriamente afectados”.“Existiría, como así lo ha manifestado retiradas veces, la persecución de aquellos que defendamos esos derechos, volviendo a épocas muy terribles”, advirtió Bassano.Y en ese marco, señaló que la “negación” de la Constitución, las garantías constitucionales y los derechos individuales y colectivos, “pondrían en riesgo el Estado del Derecho y la democracia en sí misma”.