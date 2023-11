Política

13-11-2023 18:28 - desde santiago del estero

De Pedro advirtió que hay un "negacionismo peligroso" y "mucho discurso de odio"

El ministro del Interior se pronunció en el marco de la entrega de unos premios de un concurso de escritura. "En memoria, verdad y justicia no se puede matar, no se puede asesinar, no se puede exterminar al que piensa distinto", enfatizó.