Kicillof: los argentinos "comprenden la importancia de un sector público que impulse el desarrollo"

La nueva Estación Transformadora de Vivoratá

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,, al sostener que una mayoría de argentinos "comprende la importancia de un sector público que impulse y planifique las inversiones estratégicas que permitan el desarrollo".Así lo expresó el gobernador al encabezar la inauguración de la nueva Estación Transformadora (ET) de Vivoratá, en Mar Chiquita, donde volvió a respaldar la candidatura presidencial de Sergio Massa (Unión por la Patria-UxP) de cara balotaje del próximo domingo frente a Milei.En ese sentido, evaluó que para garantizar el avance en la ampliación de la infraestructura energética en la provinciaque generan posibilidades de un futuro mejor para los y las bonaerenses".Acompañado por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni; el intendente local, Jorge Paredi, y el electo, Walter Wischnivetzky, Kicillof dijo que "este proyecto se había iniciado en 2015 y fue paralizado durante los cuatro años del gobierno anterior en los que imperó la idea de que el mercado lo resuelve todo"."Esas ideas ya no se observan en ningún lugar del mundo,que permitan luego el desarrollo de otras actividades y emprendimientos", analizó.La inauguración de la nueva Estación Transformadora (ET) de Vivoratá, que garantiza el suministro de energía en varias localidades del sur de la provincia, y la cobertura de la alta demanda eléctrica en la Costa Atlántica durante la temporada, se informó oficialmente.Esta inversióny la ampliación y adecuación de las estaciones de Bahía Blanca, Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea y Balcarce.Además, requirió el tendido previo de una línea de extra alta tensión de 444 km entre Bahía Blanca y la ET Vivoratá."Haber reactivado esta obra que se paralizó en la etapa anterior es muy significativo porque no solo va a garantizar una mejor calidad de servicio a más de un millón de habitantes de la provincia, sino que permitirá avanzar hacia una matriz energética más competitiva, barata y limpia", resaltó a su turno Royón.En tanto, el intendente Paredi remarcó: "que es una muestra clara de lo que puede hacer un Estado presente en el interior de la provincia"."Esta inversión estratégica va a contribuir al desarrollo de toda la región y les va a dar mejor calidad de vida a las y los bonaerenses", expresó.Durante la jornada, el gobernador se reunió también con intendentes, dirigentes y autoridades electas de la quinta sección electoral en el Centro Cultural Las Chilcas. Participaron de las actividades la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Asesores, Carlos Bianco; la directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios y el director general de Transener SA y Transba SA, Pablo Tarca.También estuvieron los intendentes de General Guido, Carlos Rocha; de Castelli, Francisco Echarren; de Las Flores, Alberto Gelené; de La Costa, Cristian Cardozo; de Pila, Sebastián Walker; de Chascomús, Javier Gastón; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de General Alvarado y Sebastián Ianantuony, además de los jefes comunales electos de Dolores, Juan Pablo García; de Tordillo, Héctor Olivera; y de La Costa, Juan de Jesús.