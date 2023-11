La ONU suspenderá operaciones en Gaza por la ofensiva israelí contra Hamas

La ONU denunció que la falta de combustibles paraliza el funcionamiento de los hospitales en Gaza. /Foto: AFP.

La crisis de los centros de salud

Un bombardeo a un hospital. /Foto: AFP.

Las negociaciones poara liberar rehenes

o, en medio de bombardeos en sus cercanías y de combates entre tropas israelíes y milicianos del movimiento islamista Hamas., pero el Ejército israelí afirma que la llegada del suministro podría beneficiar las operaciones militares de Hamas, que gobierna el exiguo territorio costero de 362 kilómetros cuadrados.desde Gaza y mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, el 7 de octubre. Más de 11.100 personas murieron en bombardeos israelíes en Gaza hasta la semana pasada, cuando dejaron de darse cifras de víctimas debido a un colapso hospitalario por la ofensiva."Las operaciones humanitarias en Gaza se paralizarán en las próximas 48 horas, ya que no se permite la entrada de combustible", indicó Thomas White, el director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) en la red social X.La Unrwa es, por lejos, el mayor proveedor de servicios humanitarios para los 2,4 millones de palestinos que conforman la población de Gaza, el 80% de la cual está bajo la línea de la pobreza y cuyas dos terceras partes dependen de la asistencia de la ONU para subsistir.El Ministerio de Salud de Gaza afirmó este lunes queEl hospital de Al Shifa de Ciudad de Gaza, el mayor de todo el territorio, se quedó sin electricidad hace tres días, pero hoy albergaba aún a 2.300 personas, incluyendo pacientes, empleados y desplazados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).Miles de civiles palestinos buscaron refugiarse en este hospital ante el avance de la ofensiva terrestre lanzada por Israel el 27 de octubre con el objetivo de "aniquilar" el grupo islamista.Sin embargo,"Hay decenas de muertos y cientos de heridos que no podemos atender. Las ambulancias están paralizadas porque les disparan cuando salen", afirmó el director del hospital, Mohamad Abu Salmiya.El jefe del organismo de salud de la ONU calificó la situación de Al Shifa como "grave y peligrosa" debido a la falta de electricidad y de agua, consecuencia del asedio impuesto por Israel a Gaza desde hace más de un mes.Varios testigos reportaron que durante la noche hubo intensos bombardeos y relataron que hoy había tanques y blindados a pocos metros de la entrada del hospital, informó la agencia de noticias AFP.y aunque ha mostrado planos de lo que dice son un centro de mando dentro y otro bajo el hospital de Al Shifa, no ha presentado pruebas. Hamas y personal de los hospitales niegas estas afirmaciones.Yusef Abu Rish, viceministro de Salud de Gaza y funcionario de Hamas, dijo que desde el sábado "siete bebés prematuros" y "27 pacientes en cuidados intensivos" han muerto debido a la falta de electricidad en el hospital de Al Shifa.Las cifras se dejaron de actualizar el 10 de noviembre, cuando se dio el último parte.Mohamad Shtayyeh, el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el Gobierno autónomo que controla parcialmente los territorios palestinos de Cisjordania, pidió a la ONU y a la Unión Europea (UE) lanzar ayuda por aire en el norte de Gaza, donde se centran los combates.El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a la cadena estadounidense NBC que existía la posibilidad de un acuerdo para liberar a los cerca de 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos, que Hamas llevó a Gaza el día de sus ataques en Israel."Cuanto menos hablo sobre el tema, más aumento las posibilidades de que se materialice", resumió Netanyahu, que volvió a rechazar llamados internacionales a un alto el fuego de Israel en Gaza que no incluya la liberación de todos los rehenes.en Gaza.Al menos 44 soldados fallecieron hasta ahora en la ofensiva en Gaza, según el Ejército israelí.El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, pidió hoy pausas "reales" en los combates en Gaza, que permitan la entrega urgente de combustible para mantener en funcionamiento los hospitales."Más de la mitad de los hospitales de la Franja de Gaza dejaron de funcionar, principalmente por falta de combustible", indicó el funcionario de la Comisión Europea, el Ejecutivo de la UE.La situación también es crítica para otros centros de salud del territorio palestino, afirmó Mohamed Zaqut, director de la red hospitalaria de Gaza.La Media Luna Roja palestina dijo que otro hospital de Ciudad de Gaza, el de Al Quds, dejó de funcionar ayer por la falta de carburante y que hoy había preparativos en curso para evacuar de él a unos 6.000 pacientes, doctores y desplazados."El ejército israelí nos ordenó salir del hospital Al Quds", relató ayer a AFP Islam Shamalá que tuvo que caminar una decena de kilómetros con su hija en los brazos, su marido y sus otros tres hijos que avanzan con dificultad.Cerca de 1,6 millones de los 2,4 millones de habitantes de la Franja de Gaza han abandonado sus hogares desde el inicio de la guerra.En el sur de este territorio palestino, cerca del paso fronterizo con Egipto, cientos de miles de desplazados esperan hacinados la entrada de ayuda humanitaria que llega muy lentamente y es insuficiente, según la ONU.