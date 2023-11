Veteranos acusan a Milei de "desconocer" mandato constitucional sobre Malvinas

Los veteranos critican la postura libertaria sobre la Causa Malvinas.

La Dirección de Veteranos de Guerra de Río Negro aseguró este lunes quereferido a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y, como la 1.514/60 que habla de poner fin al colonialismo, o la del 2.065/66 que detalla que hay disputa de dos gobiernos y que no corresponde el punto de autodeterminación de los pueblos en el caso Malvinas", dijo Rubén Pablos, veterano de guerra y director rionegrino de esa Dirección,En diálogo con Télam, Pablos se refirió así a la postura sobre la Causa Malvinas mostrada por el candidato libertario en el último debate presidencial que mantuvo con su adversario de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)., toda vez que el postulante del oficialismo le pidió en el debate una definición cerrada sobre el supuesto "derecho a la autodeterminación" de los isleños esgrimido por Diana Mondino, potencial canciller en un eventual gobierno en manos de Milei., sostuvo y agregó que, diga que se va intentar hablar con los habitantes de Malvinas para negociar con ellos, es un desconocimiento pleno de lo que dictaminó las Naciones Unidas".En ese sentido,Remarcó que"Tenemos fundamentos jurídicos, geográficos e históricos no hay duda que las Malvinas son Argentinas", enfatizó el veterano de guerra."Comparar la Causa Malvinas con un campeonato de fútbol o con un gol, causó mucho dolor en la comunidad de veteranos y fundamentalmente en los familiares de caídos", expresó sobre dichos de Milei en el debate de anoche donde llegó a elogiar su admiración por la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher.Milei intentó una defensa apelando a analogías futboleras: "Con ese criterio, cuando Alemania en el (mundial de futbol del) 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que es un pésimo jugador", indicó, sin mencionar que la victoria fue de Holanda, justamente, en el mundial de Alemania.Frente a la postura de Milei, Pablos subrayó que Argentina debe "seguir luchando y trabajando de manera diplomática para recuperar las Islas que hoy están usurpadas por ese imperio".", analizó.Por ultimo, el director de Veteranos de Guerra de Río Negro, sostuvo que un "personaje" como Milei "por desconocimiento o por ideología política está llevando la soberanía argentina a un lugar muy peligroso".