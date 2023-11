Bahillo, sobre la propuesta de Milei en materia de comercio internacional: "Es una falacia"

El secretario de Agricultura aseguró que LLA no tiene propuestas para el campo. /Foto: Pepe Mateos.

Bahillo destacó que el mercado chino tiene 1.500 millones de habitantes.

El secretario de Agricultura, Juan Bahillo, afirmó este lunes que. La única es limitar relaciones con China o Brasil, lo que es una falacia", indicó Bahilo a Radio Universidad de Entre Ríos.El funcionario, que asistió al debate presidencial en la UBA, indicó que"Si les pido dos o tres propuestas de Milei entre los seis temarios que formaron parte del debate, realmente no las tenemos", añadió el secretario.Como contrapartida, aseguró que, con contenido, acciones concretas, y la templanza de alguien que conoce el funcionamiento del Estado".En cuanto al rol del Estado en las relaciones comerciales internacionales, se refirió a una serie de acciones indispensables, entre las que mencionó el rol del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), por ejemplo, en las exportaciones de carne bovina a China.En este caso, hizo hincapié en una serie de pasos que deben acordar ambos países respecto a determinadas situaciones como el"Massa se manifestó con la contundencia que lo caracteriza, definiendo prioridades y pidiendo el voto hasta a quienes no le tienen toda la confianza", enfatizó Bahillo.De hecho,Respecto a las expectativas de cara al balotaje del próximo domingo, Bahillo instó a ser "respetuosos" porque -afirmó- "los pollitos se cuentan cuando nacen, no antes"."Caer en el exitismo sería un error porque hay que esperar que la gente decida", aseveró.