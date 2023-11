Gobernadores ratifican el apoyo a Massa: "Tiene capacidad y conocimiento"

Sergio Massa junto a Omar Perotti / Foto: Archivo.

Quiero ratificar mi apoyo a @SergioMassa, luego del debate presidencial, quien con gran capacidad mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente. Esta es una Argentina con dificultades pero con grandes… https://t.co/mVQDgnWmMu — Omar Perotti (@omarperotti) November 13, 2023

#Debate2023 | Sergio Massa es el candidato que está preparado para transformar la Argentina.#MassaPresidente 🇦🇷 https://t.co/taPkreuaD6 — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 13, 2023

Se suma Weretilneck al apoyo

Alberto Weretilneck también expresó el apoyo a Massa / Foto: Archivo.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Río Negro. Si Milei es electo presidente, desde el 10 de diciembre la provincia perderá sus exportaciones y destruirá a los productores de cebolla, pera y manzanas. Pérdidas de divisas y puestos de trabajo, destrucción de las… https://t.co/ItjJ5Daalt — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 13, 2023

Este 19, el camino es junto a @SergioMassa, consolidando la unidad y el federalismo para construir el modelo de país que anhelamos, con más producción, inversión y oportunidades para cada argentino y argentina. #MassaPresidente #Debate2023 https://t.co/RygutwOGwp — Mariano Arcioni (@arcionimariano) November 13, 2023

Necesitamos un Presidente con temple, capacidad de diálogo, de negociación, de articular acciones efectivas que nos devuelvan al camino de la movilidad social ascendente. Por eso elegimos a Sergio Massa.#Debate2023 • #MassaPresidente 🇦🇷 — AK (@aliciakirchner) November 13, 2023

El gobernador de Santa Fe,luego del debate para el balotaje del domingo próximo, y destacó que el postulante oficialista "tiene capacidad, mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente"."Esta es una Argentina", publicó Perotti en su cuenta personal de la red social X (antes Twitter).El mandatario santafesino analizó las propuestas que anoche dio a conocer Massa para su agenda económica si llega a ser presidente, y expresó que "para Argentina y para nuestra provincia en particularen ese listado"."También, es una muy buena noticia, que sean realizadas por Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), lleva el trabajo de nuestra gente al mundo", agregó.En cuanto a seguridad, Perotti sostuvo que "se necesitan coordinar acciones ante la envergadura de la situación de complejidad que nos toca enfrentar"."Nuestro candidato. Argentina no puede permitir que la situación que hoy tenemos continúe en su territorio", advirtió.En ese marco, destacó que Massa "tiene capacidad, mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente"."Confío en que será el futuro presidente de Argentina,", concluyó.El gobernador de la provincia de Buenos Aires,una vez finalizado el debate en su red social X (ex Twitter)."Sergio Massa es el candidato que está preparado para transformar la Argentina", tuiteó Kicillof, acompañado del hashtag #massapresidente.El senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió este lunes que un eventual triunfo del candidato de La Libertad Avanza (LLA),, país con el cual el postulante libertario anunció que dejará de comercializar."Brasil es uno de los principales socios comerciales de Río Negro. Si Milei es electo presidente, desde el 10 de diciembre la provincia perderá sus exportaciones y. Pérdidas de divisas y puestos de trabajo, destrucción de las pymes rionegrinas", afirmó Weretilneck por medio de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.Durante el debate que mantuvo anoche con Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Milei dijo que ", y ratificó que si, es presidente, Argentina no tendrá vínculo bilateral con China y Brasil, países a los que cataloga de "comunistas"Ante ese planteo, Massa respondió quey de 28.000 millones de dólares anuales en concepto de exportaciones.En septiembre pasado, Weretilneck había señalado que si bien su partido, Juntos Somos Río Negro, "no tiene pertenencia a ninguno de los espacios nacionales","Si las opciones son Milei y Massa, no tengo ninguna duda: votaré a Massa", sostuvo.Además, el senador y gobernador electo opinó que la alianza política que conformaron tras las elecciones nacionales del 22 de octubre Milei y Patricia Bullrich, quien fuera candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),".Weretilneck fue electo gobernador en las elecciones que se llevaron a cabo en abril último tras conseguir el 42% de los votos, y sucederá en el cargo a la actual mandataria Arabela Carreras, también representante de Juntos Somos Río Negro.Otro gobernador que se suma a la lista de los dirigentes que apoyaron públicamente a Sergio Massa tras el debate presidencial"Este 19 el camino es junto a Sergio Massa, consolidando la unidad y el federalismopara cada argentino y argentina", dijo Arcioni en X (ex Twitter)Completa el apoyo de los gobernadores a Sergio Massa(ex Twitter) luego de finalizado el debate:"Necesitamos un Presidentede articular acciones efectivas que nos devuelvan al camino de la movilidad social ascendente. Por eso elegimos a Sergio Massa"