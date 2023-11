Pilar Policano y Candela Francisco, dos jóvenes argentinas que triunfan en el mundo. Foto: Ignacio Sánchez

La reconocida violinista Pilar Policano y la reciente campeona mundial Sub-20 de Ajedrez, Candela Francisco, estuvieron el pasado domingo en el Centro Cultural Kirchner (CCK),, respectivamente, y coincidieron en que el apoyo de organismos oficiales para artistas y deportistas es fundamental para el desarrollo y el estímulo de la cultura y el deporte.antes del concierto Pilar, que reside en Viena desde 2022 para continuar sus estudios en la Universidad de Artes y Música de Graz y estudiar con el maestro y pedagogo Boris Kuschnir, uno de los grandes maestros de la Escuela del Violín.que ajedrecistas de otros países cuentan con sponsors, lo que les permite desarrollar su carrera profesional, y desatacó que en su caso contó "con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación para los viajes, que son costosísimos y que no podría afrontar su familia, además de que también colaboran con nosotros la intendencia de Pilar y la Federación Argentina de Ajedrez".En su breve encuentro para la foto, en el que se intercambiaron sus respectivas cuentas de Instagram,Ambas se sorprendieron cuando sus respuestas coincidieron: ninguna siente ansiedad antes de un concierto o una partida.Con solo 16 años, los laureles de Pilar hablan ya de la carrera de una niña prodigio, similar a las que tuvieron Martha Argerich y Daniel Barenboim: ganadora del Grand Prix en la V Yankelevitch International Violin Competition, primer lugar en la categoría Junior del Concurso Internacional de Violín de San Petersburgo (premio otorgado por decisión unánime del jurado) y primer lugar en Nouvelles Etoiles París 2022. Desde 2023 es también alumna del prestigioso Perlman Music Program Summer School en Nueva York (Estados Unidos), donde estudia con Itzhak Perlman y Li Lin. En el 2022 grabó sus primeros dos sencillos para Waves Affaire Vienna y, en abril de 2023, fue invitada a actuar en la visita del Papa Francisco a Hungría.Los pergaminos de Candela, de 17 años y oriunda de la localidad bonaerense de Pilar, no se quedan atrás.(2017, 2019, 2021 y 2022),, el título Blitz (2019), la medalla de oro en el Torneo Bonaerense (2019) y la doble medalla de oro en los Nacionales Evita Sub 14 individual y por equipos (2019) y el subcampeonato mundial Blitz online (2020). Representó al país en el Mundial de Ajedrez Sub 16 femenino realizado en Rumania, donde finalizó entre las diez mejores del mundo. También fue seleccionada por la FIDE y participó en el programa Dubai Camp, donde fue alumna del excampeón del mundo Viswanathan Anand., apoyados en los particulares talentos de cada una, tuvieron un impulso fundamental del Ministerio de Cultura de la Nación, que posibilitó el salto internacional de la violinista y de la ajedrecista para que pudieran acceder a cursos y perfeccionamientos en un caso o para participar en campeonatos y mundiales en el otro.De hecho, en mayo pasado,, el más importante en América, y clasificarse para la Copa del Mundo que se realizará en Bakú, capital de Azerbaiyán. En ese momento, la joven argentina, una de las mejores Sub 16 del mundo, se convirtió en la nueva número 1 del país, la número 6 de América, y logró el título de Gran Maestra Femenina, siendo la tercera de la historia nacional después de Claudia Amura y Carolina Luján.Ese mismo mes, Pilar recibió por parte del Ministerio de Cultura apoyo para desarrollase en el Perlman Music Program, luego de haber sido seleccionada entre miles de postulantes del mundo.