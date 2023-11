Sorpresiva vuelta de David Cameron a la política británica

David Cameron vuelve a la política británica. / Foto: AFP

Suella Braverman, ministra del Interior británica,. / Foto: archivo

Desafíos internacionales

La ministra del Interior británica, Suella Braverman, fue destituida, tras protagonizar varias polémicas, por el primer ministro Rishi Sunak, quien, sucesor de Braverman. Cameron se alejó de la escena política en 2016 , cuando renunció como primer ministro luego de perder el referendo por el Brexit.La remodelación del gabinete de Sunak se originó en el despido de Braverman del Ministerio del Interior, después de varios días de intensa especulación sobre su futuro.Cleverly, quien anteriormente ocupaba el puesto de ministro de Relaciones Exteriores, fue designado para reemplazar a Braverman, conocida por su postura firme y a menudo controvertida dentro del ala derecha del Partido Conservador que originó una serie de tensiones con el número 10 de Downing Street.En sus primeras declaraciones tras su despido,Braverman fue despedida después de su última actuación, tras escribir un artículo no autorizado en el que criticaba la respuesta del Gobierno a las protestas pro palestinas, que fue visto como un desafío directo a la autoridad de Sunak.Mientras tanto, en declaraciones a los periodistas, Cleverly dijo que que sería "un verdadero privilegio" ocupar el nuevo cargo que deja Braverman."Estoy absolutamente comprometido a detener el cruce de las embarcaciones, como prometimos, pero también a asegurarme de que todos en el Reino Unido se sientan seguros y protegidos, moviéndose y realizando sus actividades diarias, sabiendo que el gobierno está aquí para protegerlos", señaló.A su vez, el regreso de una figura tan prominente como Cameron y los cambios en el gabinete de Sunak sugieren una fase de reajuste y posibles nuevas direcciones para el Gobierno conservador., dijo Cameron tras su nombramiento, según consignó la BBC.Cameron agregó que, aunque puede no haber estado de acuerdo con algunas "decisiones individuales" tomadas por Sunak, el primer ministro es un líder "fuerte y capaz".También dijo que el Reino Unido se enfrenta a un "conjunto de desafíos internacionales de enormes proporciones", haciendo referencia a conflictos como los de Ucrania y Medio Oriente.El regreso de Cameron al escenario político generó opiniones encontradas dentro del Partido Conservador.Jacob Rees-Mogg, exministro de Comercio y actual presentador en GB News, criticó la decisión de Sunak de destituir a Braverman, afirmando que "Suella entendió lo que pensaba el votante británico y estaba tratando de hacer algo al respecto".Aunque Rees-Mogg reconoce que Cameron "se equivocó en la cuestión del Brexit, subrayó que le dio a los británicos la opción de votar".No obstante, lo describió como "una persona muy inteligente y capaz".Sin embargo, Cameron no está libre de polémica, con un historial que incluye sus políticas de austeridad, sus decisiones respecto del Brexit, su interés en fortalecer relaciones con China, y las acusaciones de influencia indebida durante su participación en el colapsado grupo financiero especializado Greensill.La reformulación del Gabinete también incluyó el recambio de otros ministros como el de Medio Ambiente y Transporte, entre otros.Mientras, según un portavoz del Gobierno, Jeremy Hunt permanecerá en el cargo de ministro de Finanzas.