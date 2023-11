Después del debate, Milei mira con interés a Boca y le ofrece ayuda a Macri

Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007, lapso en el que el club ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003).

(LLA), Javier Milei,este lunes, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.“Si el ingeniero Macri considera que puedo ser de utilidad para recobrar la grandeza y el brillo que tuvo Boca durante su gestión, no tengo problema en ayudarlo”, declaró Milei en una entrevista concedida a radio Continental, el día posterior al debate presidencial."No sé en qué rol -aclaró-. Esperemos que en ninguno porque voy a ser presidente de la Nación, pero pondría el hombro para ayudar a que Boca vuelva a brillar"., una idea que relacionó con los retornos de ex jugadores como Juan Román Riquelme -hoy vicepresidente segundo- y Fernando Gago."Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", dijo semanas atrás en radio Mitre.Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007, lapso en el que el club ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003)., exministro de Modernización en su gestión nacional.Esta lunes por la tarde la fórmula opositora lanzará su candidatura en Puerto Madero para competir en las elecciones de diciembre próximo con el oficialismo de Boca, que aún no definió su lista pero tendrá a Riquelme como aspirante a presidente o vice primero.