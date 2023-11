"Qué lamentable admirar a Thatcher, la que dio la orden de atacar al ARA General Belgrano"

Foto: archivo

El gobernador de Tierra del Fuego,proferidas por el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, durante el debate de candidatos presidenciales para el balotaje del domingo próximo.Melella repudió los dichos de Milei a través de sus redes, donde escribió: "Qué lamentable Milei lo suyo, admirar a Margaret Thatcher, a quien dio la orden de atacar al ARA General Belgrano terminando con la vida de 323 tripulantes argentinos".En la misma línea, el gobernador afirmó que "a los fueguinos y las fueguinas sus expresiones nos avergüenzan y provocan un profundo rechazo".El mandatario provincial consideró que "no podemos permitir que no se respete el honor y la memoria de los caídos y a los veteranos de guerra de Malvinas"., aseguró.Melella venía respondiendo otras expresiones del candidato libertario, como su propuesta para convertir a los clubes de fútbol en sociedades anónimas, al estilo europeo."Acompañamos a las instituciones deportivas y sociales en su rechazo a las propuestas de Milei de convertirlas en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) donde la solidaridad y el trabajo desinteresado por la formación de nuestros niños y niñas es reemplazado por el ánimo de lucro", escribió el titular del Poder Ejecutivo fueguino.En ese caso, también sostuvo que "esperamos que toda la sociedad repruebe estas ideas, las cuales sólo benefician a los que más tienen, en detrimento de la mayoría de las familias no solo fueguinas, sino de todo el país".Otro dirigente de Tierra del Fuego que respondió los dichos de Milei sobre Margaret Thatcher fue el intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez."El hundimiento del Crucero General Belgrano en mayo de 1982 fue un crimen de guerra porque se encontraba fuera del área de exclusión. Un asesinato de 323 argentinos. Quien ordenó ese crimen de guerra se llamaba Margaret Thatcher. La ídola de Milei", replicó Pérez, jefe comunal de la ciudad situada a 600 kilómetros de las Islas Malvinas.