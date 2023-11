La insólita justificación de Milei por mandar pocas boletas de LLA para el balotaje

Milei reconoció que "mandaron pocas boletas" para el balotaje. Foto: Camila Godoy

El candidato de La Libertad Avanza justificó la falta porque considera que en las elecciones del último 22 de octubre "se destruyeron boletas en el cuarto oscuro". Foto: Osvaldo Fantón

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),, tal como advirtiera la Justicia Electoral en los últimos días, pero desde su espacio garantizaron que para el domino estará asegurada su provisión."Tenés que mandar determinada cantidad de boletas. Hay un máximo y un mínimo. No tenés que mandar el máximo, mandás el número que crees que tenés que mandar dentro de ese rango",en declaraciones a radio Continental, sobre el faltante de boletas.Explicó que mandaron "pocas" porque "si van a destruir, que destruyan pocas, después los fiscales van y las reponen".Milei aseguró que en las elecciones del último 22 de octubre, que dio lugar al balotaje que se disputará el domingo próximo, "se destruyeron boletas en el cuarto oscuro"., que siguen impulsando versiones de un posible fraude y advierten sobre supuestas "Irregularidades" en el proceso electoral,se justificó, pero aclaró que se tomó la decisión de "redoblar los esfuerzos" a través de sus "fiscales para que sean ellos quienes cuiden y repongan" sus boletas "cuando sea necesario"."La provisión de boletas a las Juntas Electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la Justicia y el Correo. LLA no ha incumplido con resolución legal alguna y ha acompañado boletas para todas las mesas de votación en la cantidad que se estiman necesarias para el inicio de la elección", sostuvo Viola.Además,, al considerar que "es vital cuidar el enorme gasto que se ha realizado en boletas"."A todos los votantes le hacemos saber que tendrán boletas de LLA en todo el país", remarcó.La Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires había advertido el pasado domingo a los apoderados de LLA que no entregaron la cantidad suficiente de boletas para el balotaje.