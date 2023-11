Katopodis, sobre Milei: "No esta preparado ni para gestionar un maxikiosco"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Foto: Archivo

El candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Foto: Camila Godoy

El ministro de Obras Públicas,, "no está preparado para gobernar" y sostuvo que en ese encuentro donde el libertario se enfrentó con el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, evitó responder "si iba a quitar derechos" en caso de ser electo en el balotaje.al analizar el debate que ambos candidatos mantuvieron en la noche del pasado domingo en la Facultad de Derecho de la UBA.El ministro dijo que "para presidente necesitamos alguien con experiencia y capacidad" como Massa, y señaló que el pasado domingo "quedó demostrado que Milei no está preparado para esa función y esa responsabilidad"."Milei no esta preparado ni para gestionar un maxikiosco. No le daríamos la llave de un negocio, entonces ¿por qué le vamos a dar las llaves del país?", añadió en declaraciones a El Destape Radio.Katopodis señaló que el economistaen este contexto."Hay un crecimiento de votos a favor de Massa y mucho miedo por lo que propone Milei. Massa es el que mejor está preparado", dijo y añadió que "Argentina necesita una etapa de mayor templanza y serenidad"."Massa lo puede garantizar. Ayer hubo dirigentes de muchas expresiones políticas diferentes al peronismo acompañándolo. Saben que lo que está en juego es importante", subrayó.Por eso,y hacer "una lista de todo lo que se va a perder si Milei es presidente"."Hay que evitar el peligro, ayer todos nos fuimos mucho más preocupados. Una vez frenada esa amenaza, aquellos que eran opositores seguirán siéndolo y exigiéndonos con la mayor firmeza lo que tenemos que cumplir", agregó.Advirtió que Milei "vive en otro planeta" y que no es "un atributo no haber gestionado nunca un presupuesto público ni haber pagado una quincena ni haber administrado un programa social", al subrayar que "la experiencia para cualquier situación es un componente fundamental" y que "Argentina no esta para aventureros"."El único que explicó propuestas sin chicanas ni frases hechas fue Massa. Pero no se ganó nada. Ahora hay que seguir como nunca. La principal batalla empieza en esta última semana", completó el funcionario.