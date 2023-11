El público marcó el debate con un murmullo de asombro ante el pedido del psicotécnico a Milei

Foto: Camila Godoy.

La tercera fue la vencida en los debates porque esta noche, a diferencia de las instancias anteriores,, pero el momento clave lo aportó la parcialidad de Unión por la Patria (UxP) con una"Un presidente tiene que tener equilibrio mental", dijo Massa al promediar el debate y el comentario derivó en un "uhhhhh" de festejo en un sector del auditorio, tras lo cual el postulante del peronismo remató: "Te ofrezco ir a hacernos juntos un psicotécnico".Con esa premisa, en la búsqueda de exponer a Milei, el titular de la cartera económica continuó:Acto seguido, el público que ocupaba el lado izquierdo del salón de Actos de la Facultad de Derecho volvió a celebrar como un gol, mientras el otro permanecía en silencio.Minutos después llegó el festejo de los libertarios, quienes celebraron una réplica de Milei cuando le dijo a Massa: "Si vos fueras Pinocho, ya me hubieses pinchado un ojo, porque sos muy mentiroso".Los aplausos de LLA quedaron sepultados a los pocos segundos cuando Milei, desde su atril, aceptó que en caso de acceder al Gobierno impulsará la dolarización.Allí, Massa utilizó su tiempo restante para gesticular y hacer notar que una vez más Milei se estaba contradiciendo."Este candidato vino a desmentirse de todo lo que dijo en la campaña", lo que provocó la risa en algunos dirigentes de UxP presentes en el salón., porque Milei confundió la nacionalidad del fallecido ídolo holandés Johan Cruyff, a quien rebautizó como alemán en un nuevo cruce con Massa.Sucedió cuando Milei buscó defenderse de una crítica de Massa, que le reprochaba al diputado libertario haber elogiado a la fallecida exprimer ministro británica Margaret Thatcher.: ocurrió cuando Milei le cedió la palabra a su competidor mientras transcurría el eje temático de educación y salud pública."Esto es la clara muestra de que un candidato no estudió nada ni le importa la educación y la salud", sentenció entonces Massa mientras los invitados de ambas partes murmuraban y comentaban por lo bajo.Más tarde, al finalizar el bloque de Derechos Humanos y cuando los candidatos se retiraban del escenario - cada uno por su lado- se escuchó la voz dedebido a que el micrófono había quedado abierto.Esto se escuchó en el recinto, lo que provocó la risa de algunos mientras el ánimo de los libertarios era diferente a los otros debates, ya queA partir de la sucesión de preguntas de Massa, "por sí o por no", Milei terminó reconociendo la labor en seguridad del líder del Frente Renovador cuando fue intendente de Tigre, lo que descolocó aún más a sus asesores e invitados.A diferencia de los debates antes de las elecciones generales,, sino que miraba hacia arriba o hacía gestos, pero nunca estuvieron dirigidos a sus invitados, como sí lo hizo en los anteriores encuentros.En ese punto, se notó la diferencia con el ministro de Economía que utilizó la posibilidad de moverse, por lo que salió del atril y caminó el escenario al inicio y al final del debate.Durante los cortes publicitarios cada equipo de campaña iba al encuentro de su candidato, mientras los invitados se paraban y conversaban en el salón de actos, peroAl volver de la última pausa publicitaria, Milei se soltó e hizo un gesto de aprobación a sus allegados, que estaban encabezados por el legislador porteño Rodrigo Marra y las diputadas electas Diana Mondino y Lilia Lemoine.En tanto, Massa se mostró sonriente a la espera del último bloque en que contestaron la pregunta de por qué quiere ser presidente.En ese momento, no hubo saludo entre los candidatos ni subieron sus familias, sino que ambos quedaron en el atril.Allí, Massa comenzó a saludar y tirarle besos a su esposa Malena Galmarini, que estaba ubicada en las gradas junto al vicejefe de Gabinete y miembro de la mesa de campaña, Juan Manuel Olmos.Su grito se escuchó justo antes de que la parcialidad de UxP empezara a cantar "Massa Presidente" mientras que el sector libertario reaccionó y comenzó a cantar sus consignas.A diferencia de los otros debates, donde la parcialidad libertaria se había a mostrado con mayor algarabía y participativa, esta vez terminó apagada exhibiendo que la performance de su candidato no había sido tan buena como esperaban.Aunque luego dijeron que Milei se había mostrado confiable y que no había caído en las chicanas del ministro de Economía.Entre los que acompañaron a Massa se destacó la presencia del ex jefe del Ejército, Martín Balza; los dirigentes aliados que no forman parte de UxP, como el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey; los diputados nacionales Alejandro 'Topo' Rodríguez, Graciela Camaño (Bloque Federal), Mónica Fein (Socialismo) y Natalia de la Sota (Córdoba Federal).Otros invitados fueron el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín; el empresario Francisco De Narváez; uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, y el asesor financiero Carlos Maslatón.Además, asistieron el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, y los ministros Eduardo 'Wado' de Pedro (Interior), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y Matías Lammens (Turismo), entre otros.Entre los gobernadores de UxP dijeron presente también el catamarqueño Raúl Jalil, el riojano Ricardo Quintela, el bonaerense Axel Kicillof, el rionegrino Alberto Weretilneck, y el misionero Oscar Herrera Ahuad, entre otros.Por su parte,