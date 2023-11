Massa sueña con "ser el presidente del Trabajo" y Milei que quiere "el libre comercio"

Contrapunto en el comercio exterior VER VIDEO

Massa: "Creo en la Argentina federal, productiva, protegida, porque el Estado tiene que proteger a sus empresas y a sus trabajadores".

Milei: "Lo que vos querés hacer es regular el comercio y yo quiero comercio libre, esa es la diferencia".

¿Apertura económica? VER VIDEO

Massa: "Seguiremos fortaleciendo a las 33 economías regionales con cero de retenciones".

Milei volvió a plantear la necesidad de llevar adelante una reforma del Estado y en el plano laboral, para lograr competitividad.

fueron nuevamente ejes del debate que el domingo mantuvieron los candidatos a presidente de cara al balotaje del 19 de noviembre, con contrapuntos sobre el rol del Estado, la posibilidad de una apertura indiscriminada de la economía y la brecha salarial entre hombres y mujeres.En el cuarto eje temático del debate, que correspondió a, el principal contrapunto se dio en torno al del Estado en la producción y al nivel de apertura comercial, con el impacto que esto puede tener sobre sectores sensibles.Al iniciar su intervención en ese bloque,"Argentina ya vivió tasa alta, tipo de cambio fijo, apertura indiscriminada, cierre de 23.000 pymes.", agregó Massa luego buscando diferenciar su propuesta respecto a las iniciativas impulsadas por el dirigente libertario.Y agregó que, porque el Estado tiene que proteger a sus empresas y a sus trabajadores. Vos decís apertura (económica) y que sea lo que Dios quiera", le reprochó a Milei.Por su parte, el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA) subrayó que. Vamos camino a 15% de déficit fiscal consolidado entre el Banco Central y, digamos, el Estado nacional (...) entonces se chupan todo el ahorro de los argentinos. Es imposible invertir así, es imposible crecer".En otro tramo, Milei le marcó a Massa queLuego el candidato de LLA agregó que "cuando vos estás hablando de proteger eso significa poner un precio por encima del de equilibrio, con lo cual obligas a los argentinos de bien a pagar más. ¿Y sabes qué? Todo eso que vos perdés, destroza puestos de trabajo en otro lado de mayor productividad. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Que lo manejan desde las palancas del Estado y ahí aparecen las porosas manos de los políticos".En respuesta a esto, Massa -al aludir sin mencionar a la alianza cerrada de cara al balotaje entre La Liberta Avanza y Juntos por el Cambio- que la propuesta económica "pensé que era parecido al 2015 o 2019 lo que nos venía a plantear (Milei), pero", en referencia al primer ministro de Economía de la última dictadura cívico militar."Desgraciadamente lo que vemos es alguien que plantea apertura indiscriminada, que plantea relaciones laborales desreguladas, porque lo que estás diciendo es que le vas a eliminar el derecho a la indemnización a los trabajadores", agregó Massa.En otro segmento del debate, el candidato de UxP se refirió a distintas medidas que llevará a cabo en caso de ganar la presidencia en cuestiones relativas al empleo, a las pymes y a beneficios impositivos, con el objetivo de crear "dos millones de nuevos puestos de trabajo formales". En ese sentido, Massa prometió que, a partir del 1 de eneroAsimismo, volvió a hablar de una reducción y simplificación del sistema tributario porque "no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos" y aseguró que seguirá "fortaleciendo a las 33 economías regionales con cero de retenciones".Por otra parte, planteó la idea de retomar una iniciativa por la cual los desarrollos industriales de las provincias del Norte Grande no paguen cargas sociales y reafirmó su idea de transformar los planes sociales en empleo formal.A su turno, Milei respondió:Pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011 en torno a los 6 millones y la producción también está en niveles similares a los de ese año"."Y eso ocurre básicamente porque no hay inversión, porque en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay y que, si aún así, se llegara a ganar plata, aparece la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, la igualdad de oportunidades", agregó el candidato a presidente por La Libertad Avanza.en la cual bajamos el gasto público, bajamos impuestos, quitamos regulaciones para ser competitivos fiscalmente. Hablamos de un programa de modernización del mercado laboral yendo a un sistema de seguro de desempleo tipo el de la Uocra, para ser competitivos en el plano laboral. Y una vez que uno es competitivo en los planos fiscal y laboral, recién ahí puede abrir la economía", detalló Milei.Massa dijo que uno de sus "desafíos" si llega a la presidencia será terminar con las diferencias salariales.. Hay un 23% de diferencia y centralmente quiero comprometerme con todas esas mujeres", sostuvo Massa. Y agregó que "el desafío en la Argentina es que esa igualdad de derecho que emana de la Constitución las empresas la respeten. Hoy eso no se está dando en nuestro mercado de trabajo".En contraposición,al afirmar que "cuando hablas del 23% de diferencia, eso es cuando se toman los promedios. Cuando vos corregís por tareas, esa diferencia desaparece"./FW)Massa le dijo a Milei que "desgraciadamente esa permanente mirada despectiva de las mujeres, vuelve a aparecer"(FW)Y continuó: "Massa, si vos tuvieras razón tendría que estar lleno de mujeres, porque los explotadores capitalistas querrían ganar dinero. Y cuando vas a las empresas, están distribuidos muy equitativamente. Por lo tanto, esa diferencia de la que hablás es falsa".Frente a esta respuesta, le dijo a Milei que, vuelve a aparecer" al negar que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres.El manejo de Estado también fue parte del contrapunto cuando Massa le preguntó a Milei si sabía "qué es el GDE?". A lo que el libertario le pidió que le explique y el candidato por Unión por la Patria aprovechó para marcar que desconoce el funcionamiento de la administración pública yy registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional.