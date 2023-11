Milei ratificó sus planes para "dolarizar la economía y cerrar el Banco Central"

Milei llamó a optar "entre el populismo que nos hunde y la República" VER VIDEO

Milei reiteró que "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre" VER VIDEO

Massa rechazó la propuesta de "abrir la economía" porque va a "destruir miles de familias" VER VIDEO

Massa aseguró que Tatcher "es enemiga de Argentina" y valoró a los "héroes" de Malvinas VER VIDEO

Milei aseguró que si es electo "la salud y la educación van a seguir siendo públicas" VER VIDEO

Milei dijo que en el "corto plazo" no va a arancelar la universidad pública e insistió con vouchers VER VIDEO

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),, reiteró en el debate con su rival de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, su propuesta de "dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y terminar con la inflación" y aseguró que no arancelaría "a corto plazo" la educación universitaria ni eliminaría los subsidios de manera inmediata."Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.", sostuvo en el debate presidencial llevado a cabo la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Milei abrió su exposición en la contienda presentándose como un "especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero" y aseguró que sabe "como hacer crecer a la economía y crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza y exterminar la inflación".Sostuvo que la Argentina inició el siglo XX siendo "el país más rico del mundo" y aseguró que la situación actual es "consecuencia del modelo de la casta basado en la premisa de que 'donde hay una necesidad nace un derecho'"., enfatizó.Milei aseguró que debido a que la 'casta política' interviene "financia el déficit fiscal con deuda y carga las cuentas sobre las generaciones futuras".Durante el bloque económico, Massa le preguntó al economista si eliminaría subsidios, si privatizaría el yacimiento de Vaca Muerta, si dolarizaría la economía y privatizaría mares y ríos y si eliminaría el Banco Central."No te voy a responder sí o no; no me vas a condicionar., con vos como ministro de Economía reventaste los ingresos de la gente que ya venían cayendo con (el presidente Mauricio) Macri", enfatizó, y dijo que "cuando se recupere la economía vamos a tocar las tarifas". Y ante la repregunta admitió que va a "terminar con el Banco Central" porque "es el origen de la inflación"."El Banco Central es la forma en que ustedes nos roban a nosotros. El tema de Vaca Muerta es una cuestión provincial", aseveró.MileiMassa acusó a Milei de mentir en el eje económico y le recordó que en una entrevista con La Nación + declaró que iba a recortar "todos" los subsidios en caso de llegar a la Presidencia."No, no le mentí a (Eduardo) Feinmann, la respuesta no es sí o no", afirmó Milei, y contraatacó calificando de "mentiroso" al candidato de Unión por la Patria (UxP). Massa le recordó a Milei que entre los países dolarizados están Zimbabwe y que no hay Banco Central en Micronesia, y el economista retrucó que eso era una "falacia ad populum".Los candidatos discutieron las relaciones argentinas con el mundo:y al mismo tiempo opinó que el Estado no tiene por qué "meterse en las relaciones comerciales porque termina siendo un estorbo"."El mejor ejemplo es el Mercosur, que no tiene calle de salida y no progresa en ningún lado", indicó el líder de LLA, quien viene sosteniendo la propuesta de retirar a la Argentina del organismo multilateral.Por otro lado, reafirmó su alineamiento "con Estados Unidos, Israel y el mundo libre; lo otro que quiero señalar es que".El candidato de UxP le retrucó si sostenía la idea de romper relaciones con el Vaticano y le recordó su calificación de "representante del maligno" que hizo del papa Francisco."Lo que diga un seguidor de La Libertad Avanza no es nuestra posición con respecto a la Santa Sede, que nosotros respetamos", sostuvo en alusión a la propuesta de romper con el Vaticano que hizo el veterano dirigente liberal Alberto Benegas Lynch., apuntó.En cuanto a la cuestión Malvinas y las declaraciones previas de su apreciación favorable sobre Margaret Thatcher, aseguró que "van a agotar todas las instancias institucionales para que las Malvinas sean argentinas", Y opinó que la exprimera ministra inglesa fue "una gran líder, como lo fue (el expresidente francés Charles) De Gaulle y (el expremier británico Winston) Churchill"."En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señorafue, así como lo fueron (Ronald) Reagan y Churchill, y otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda", expresó al ser consultado por su rival sobre si Thatcher era su "ídola". Milei retomó su propuesta de romper relaciones comerciales con China y Brasil y sostuvo que "las relaciones comerciales las establecen los privados" y que la intervención estatal en las políticas de comercio "lo único que hace es perjudicar a los argentinos"."Si no se lo vendés a los chinos, se lo podrías vender a otros; dejá de asustar a la gente con los puestos de trabajo. Yo creo en una Argentina libre, en individuos libres que puedan comercializar en lo quien quiera, no los que quieren sacar ventajitas como los que subsidian dólares baratos", afirmó.Sobre Salud y Educación, Milei aseguró que sufrió una campaña "negativa y de mentiras" y tuvo que reafirmar que "la salud y al educación seguirán siendo públicas"."Argentina es un país federal, no es decisión el determinar si es o no pública y si depende de las provincias", añadió.El candidato retomó su idea de crear unque englobe Educación, Niñez y Familia y Trabajo.Massa le preguntó si arancelaría la educación universitaria y Milei respondió que "gratis no es nada. Hablo de reformas de primera, segunda y tercera generación", pero sostuvo que no (voy a arancelar la educación universitaria) a corto plazo", afirmó.Milei volvió a esgrimir su idea de los vouchers educativos y la consideró "revolucionaria" porque se le da recursos a la gente para que "elija la institución a la cual quiera asistir y no favorecer los curros de la política".Sobre Seguridad y Justicia, Milei planteó "una". Dijo que en Argentina "hay un baño de sangre desde el 2001" y acusó al exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni de "liberar delincuentes".Milei reconoció la política de seguridad de Massa en Tigre:, le dijo, aunque también le objetó que su esposa, Malena Galmarini, no había logrado la intendencia de Tigre.Luego, criticó a la justicia y remarcó:. Sobre el narcotráfico, criticó a la policía y aseveró: "No hay un solo policía preso por el tema del narcotráfico. Cuando la gente se saturó, la gente lo sacó a patadas".Sobre Derechos Humanos y convivencia democrática consideró que