Massa llamó a enterrar la grieta y alertó sobre los peligros de la motosierra de Milei

Massa: "Vengo a plantear un gran cambio: la construcción de un gran acuerdo nacional" VER VIDEO

Massa: "Argentina debe enterrar la grieta e ir a 10 políticas de Estado con diálogo y consenso" VER VIDEO

Massa a Milei: "Por si o por no, ¿vas a eliminar subsidios, vas a dolarizar y privatizar ríos?" VER VIDEO

Massa aseguró que Tatcher "es enemiga de Argentina" y valoró a los "heroes" de Malvinas VER VIDEO

Massa: "El 10 de diciembre somos vos y yo, no vengo a hablar de Macri ni Cristina" VER VIDEO

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reiteró este domingo su apuesta por lay pordurante el debate de postulantes para el balotaje, en un encuentro en el que confrontó con su adversario de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por las propuestas de ese sector en caso de ganar las elecciones del domingo próximo.Durante el debate en la Facultad de Derecho de la UBA, Massapara que respondiera en temas controvertidos como la dolarización de la economía, la eliminación de subsidios y del Banco Central, ruptura de relaciones con el Vaticano, el regreso de las AFJP (fondos de pensión privados) o la privatización de recursos naturales, entre otros puntos incluidos en la plataforma libertaria o expresados en entrevistas.Y se mostró, en contraposición, como un aspirante que buscaa través de un "gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo, consenso y con respeto a los que piensan distinto".En la presentación de su exposición, el ministro-candidato llamó a la sociedad a decidir "quién va a representar a Argentina frente al mundo y cuidar a nuestras madres e hijos".El primer cruce de Massa con Milei llegó en el bloque de economía, cuando el candidato oficialista le preguntó al libertario si busca "eliminar subsidios; privatizar Vaca Muerta, dolarizar la economía, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central", con invocaciones que llamaban a su adversario a responder "sí o no", lo que en varias ocasiones dejó expuesto al candidato de LLA.Massa señaló que durante la campaña Milei habló de aplicar una, lo que implicaría unaAnte lasde Milei en las respuestas, el ministro le reprochó que hizo su carrera, aunque ahora que actúa en política "está en juego es el futuro de los argentinos"."Vemos que o te contradecís en la base que presentaste en la Justicia Electoral, y mentís, lo cual es grave, o te contradecís esta noche", insistió.También apuntó queuna propuesta que, recordó, había hecho la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, ahora aliada de LLA.Para Massa, "la salida de Argentina es con aumento de exportaciones, con 45 mil millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene y la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos y un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las exportaciones, y el camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos".También planteó que el país "necesita rediscutir su programa con el Fondo, que es inflacionario; aumentar su desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso" y avanzar en un "régimen de acumulación de reservas que nos permita pagarle al FMI para sacarlo definitivamente de Argentina".En materia de relación con el mundo,, tres temas en los que Milei había puesto objeciones durante la campaña.En efecto,por tratarlo de "representante del maligno" y si sigue considerando a la fallecida exprimera ministra británica Margaret Thatcher como su "ídola", amén de que responda si los llamados kelpers deben tener la "autodeterminación" en el archipiélago usurpado.Ante la idea de Milei de romper relaciones con Brasil y China por considerar a esos países como "comunistas", el candidato oficialista le advirtió que en caso de concretar esa medida "va dejar a dos millones de argentinos sin trabajo" y afirmó que "las relaciones exteriores no se pueden regir por caprichos o ideologías, sino por interés nacional".En otra crítica política, Massa le señaló al libertario que "los que lo abandonaron hoy en el salón", en referencia a los dirigentes de JxC,, por lo que le pidió "volver al lugar de la discusión económica".En materia educativa, el candidato del peronismo apostó por reforzar el sistema público que permite la "movilidad social ascendente" para que "el hijo de un peón rural pueda ser abogado o presidente", y consignó que "el 90% de los chicos que va a la universidad en José C. Paz y Florencio Varela son primera generación de universitarios"., le dijo Massa a Milei, e insistió: "Tenés que salir de vos".En el mismo tono, le señaló a Milei que, sino que los argentinos elegirán el domingo próximo sobre "templanza, capacidad, equilibrio mental, contacto con la realidad y cómo poder llevar adelante a Argentina".En esa línea, invitó a su adversariojunto con él, a lo que Milei se había negado anteriormente, tras lo cual reveló que el candidato de LLA había trabajado en el Banco Central y no le habían "renovado" una pasantía, lo que lo llevó, dijo, a sentirse "rechazado" por esa institución que denuesta."Yo aprendí mucho de mis fracasos. Algunos los compartiste conmigo porque entre 2013 y 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador con (Guillermo) Nielsen y (Diego) Giacomini para acompañarme; (esos fracasos) me forjaron, templaron y siento que este es un momento distinto de mi vida y estoy para darle todo a Argentina", subrayó el candidato de UxP.También le reprochó a Milei que por el último libro que escribióy recordó que las propuestas económicas flexibilizadoras de LLA no son "parecidas" al ciclo 2015-2019 de Macri, como había pensado en un primer momento, sino a las políticas del exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz en la última dictadura.Por último, Massa afirmó que cree "enormemente" en la libertad de expresión con "30 años de vida pública" que lo avalan, en los cuales "nunca" querelló a un periodista, en contraposición a Milei que, dijo, "lleva tres años" de actividad y ya "querelló a varios".Massa advirtió que los dos deben demostrar ahora si estánde conducir el país.En esa línea llamó a "enterrar definitivamente la grieta e ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado" para el próximo período, y admitió: "Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino como vehículo para no elegir un camino que es violencia y odio".