Massa propuso agencia federal para delitos trasnacionales y Milei reformas a leyes y sistema penal

Massa insiste con su idea de instalar en Rosario una agencia federal para lucha contra narcotráfico

Foto: Camila Godoy.

Los candidatos presidenciales de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, confrontaron este domingo sobre seguridad y justicia, y mientras el líder libertario planteó, el ministro de Economía ratificó su propuesta para la creación de una "agencia federal" en Rosario para enfrentar los delitos transnacionales.El candidato libertario dijo que en Argentina"A partir del 2003 se profundizó el baño de sangre, con la llegada de (el ex juez de la Corte Suprema) Eugenio Zaffaroni, donde el delincuente era la víctima. Nosotros no creemos que el victimario sea la víctima", indicó.Sobre este aspecto, el dirigente libertario remarcó sus propuestas de reformas judiciales. ", postuló.En tanto, Massa remarcó quePor eso, planteo la instalación en la sede de Central Córdoba de Rosario, la sede de la agencia federal que va a trabajar con los cuatro mejores cuerpos (de elite de las fuerzas federales) en materia de delito".En este sentido, el exintendente de Tigre propuso implementar a nivel nacional el sistema de cámaras de seguridad que estableció en ese distrito cuando fue jefe comunal., reiteró.Por su parte, Milei remarcó que "el que las hace las paga". Y reivindicó al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, de quien dijo que "redujo la inseguridad".En ese punto Massa recogió el guante y le recordó a Milei y a la audiencia que Giuliani prologó un libro suyo ("Así lo hicimos") sobre seguridad. Massa es amigo del exalcalde neoyorquino e incluso lo trajo al país, por ejemplo, en 2017, cuando presentó un informe sobre seguridad en la provincia de Buenos Aires.En este sentido, Milei reconoció la política de Massa en materia de seguridad en Tigre: ", le dijo, aunque también le objetó que su esposa, Malena Galmarini, no había logrado la intendencia de Tigre.Luego, Milei criticó a la justicia y remarcó: "Hay que terminar con los jueces que liberan presos".Tras esto, Massa fustigó el planteo de seguridad de Milei, quien planteó que la política de seguridad es una "cuestión de las provincias", y aseguró: "El problema de la lucha contra la inseguridad no es una cuestión de jurisdicción. Cuando una persona tiene un problema no es un problema de jurisdicciones".Sobre el narcotráfico, Milei criticó el accionar de la policía y aseveró: "No hay un solo policía preso por el tema del narcotráfico. Cuando la gente se saturó, la gente lo sacó a patadas".Y Massa remarcó que si es electo