Denuncian que Milei violó la política de Estado de Argentina sobre Malvinas

Milei viola la política de Estado de Argentina sobre #Malvinas que consagra la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional#LasMalvinasSonArgentinas 🇦🇷 — Guillermo Carmona (@grcarmonac) November 13, 2023

Que lamentable Javier Milei lo suyo, admirar a Margaret Thatcher, a quien dio la orden de atacar el ARA General Belgrano terminando con la vida de 323 tripulantes Argentinos.



A los fueguinos y las fueguinas sus expresiones nos avergüenzan y provocan un profundo rechazo. — Gustavo Melella (@gustavomelella) November 13, 2023

Ex combatientes de Malvinas y referentes del oficialismo criticaron este domingo las expresiones del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, sobre la cuestión Malvinas en el debate presidencial, y consideraron que, se preguntó el Centro de Excombatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata.Los excombatientes agregaron: "Encontramos en todos sus dirigentes, comenzando por Milei, su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel y los que integraron las listas electivas, un denominador común que es el odio y desprecio a toda persona que no coincida con sus ideas y expresiones políticas" y expresaron: "Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social, No Votamos A Milei. Nuestro voto es para Sergio Massa. Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos".El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella criticaron este domingo las expresiones del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, sobre la cuestión Malvinas en el debate presidencial, y consideraron que sus dichosCarmona aseguró en su cuenta en la red social X queque consagra la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional" y agregó el hashtag "Las Malvinas Son Argentinas".El secretario, dependiente de la Cancillería, remarcó que en el discurso del candidato libertario durante el debate se confirma quey que en su discurso de campaña planteó que "está dispuesto a darle a los isleños la decisión del futuro de Malvinas" cuando "dice que la guerra ha sido determinante para la soberanía".Por su parte, el gobernador Melella caracterizó en la misma red social comoquien durante la guerra de Malvinas dio la orden de atacar el ARA General Belgrano "terminando con la vida de 323 tripulantes Argentinos"."A los fueguinos y las fueguinas sus expresiones nos avergüenzan y provocan un profundo rechazo", enfatizó en su mensaje el gobernador de Tierra del Fuero y agregó que "no podemos permitir que no se respete el honor y la memoria de los Caídos y a los Veteranos de Guerra de Malvinas"."Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas", resumió.También la diputada de la cuidad de Buenos Aires, Victoria Montenegro se hizo eco de este contrapunto de Javier Milei y a Sergio Massa durante el debate presidencial: "Milei acaba de comparar la guerra de Malvinas con un partido de futbol. Tremendo", en referencia a la frase que el libertario esgrimió en el momento en que se debatía el segundo eje temático "Relaciones de Argentina con el mundo".