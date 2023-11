Dolarización y quita de subsidios, los ejes de un segmento marcado por el "Respondé por sí o por no"

Massa a Milei: "Por si o por no, ¿vas a eliminar subsidios, vas a dolarizar y privatizar ríos?" VER VIDEO

Massa indicó que Argentina necesita "construcción de trabajo" y "acuerdo de unidad nacional" VER VIDEO

Milei: "La Argentina está como está por el modelo de la casta" VER VIDEO

Massa a Milei: "Hiciste toda tu carrera como standapero de televisión" VER VIDEO

Los caminos alternativos para la estabilización de la economía ya sea a través del incremento exportador, el superávit comercial, la competitividad cambiaria, por un lado, o la estrategia de dolarización, el cierre del Banco Central y una nueva era de privatizaciones, por otro, fueron los principales ejes del capítulo económico del debate presidencial, de cara al balotaje del próximo domingo.En el inicio del contrapunto sobre economía, el candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP),, desarrolló una estrategia de preguntar -bajo el esquema por "sí o por no"- al postulante por La Libertad Avanza (LLA),, sobre los ejes centrales que predominaron su campaña electoral en los últimos meses y sus supuestas contradicciones.Así, el actual ministro de Economía instó en varias oportunidades a Milei a querespecto a si mantenía sus propuestas de, entre otras cuestiones.Milei, en el inicio del debate se presentó como "liberal libertario, especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Se cómo hacer crecer una economía, crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, terminar con la pobreza, con la indigencia y sé cómo exterminar de una vez por todas al cáncer de la inflación".El candidato libertario subrayó que "el Estado es el origen del problema, no la solución"."Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios -arrancó Milie cuando respondió la primera tanda de preguntas planteadas por Massa-. Vos sos un mentiroso por engañar a la gente y asustarla porque los subsidios (al transporte) hoy cubren una sexta parte del costo es decir que te vas a $350", tarifa que -según los cálculos del Gobierno- sería de $700 si se da de baja la ayuda del Estado.En ese punto el libertario aclaró queEn la continuidad de sus respuestas confirmó: ", porque es el origen de la inflación, es la forma en que nos roban a nosotros. En más de 20 años nos robaron 280.000 millones de dólares, gobiernos de delincuentes que nos quieren seguir jodiendo la vida robando con la inflación".Al retomar su participaciónal hacer referencia a la plataforma entregada por LLA a la Justicia Electoral de cara a las elecciones, con lo que buscó poner de manifiesto la existencia de contradicciones de parte del candidato libertario."No hemos conseguido saber qué vas a hacer con los subsidios a los jubilados, con lo que es el sistema de transporte, el sistema de créditos, el sistema de viviendas, si los vas a eliminar o no", volvió a inquirir el candidato a presidente por UxP.Massa retomó el hilo final de los 12 minutos iniciales del debate, reseñando sus propuestas económicas para su eventual presidencia., ni eliminando el Banco Central como Micronesia.", rechazó el candidato de Unión por la Patria.Por el contrario, postuló que la forma de salir de la crisis es "con".También reiteró su voluntad de avanzar en "un acuerdo de unidad nacional que permita la reducción del sistema de impuestos y de las retenciones, y un camino de simplificación tributaria para que pymes y comercios no hagan un curso para pagar impuestos".a quienes el Estado tuvo que ir en socorro.En la misma línea, Massa afirmó que "(Monetario Internacional) que es inflacionario, aumentar el programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo".Para ello enumeró cuatro premisas a adoptar a partir del 10 de diciembre: "Vamos al superávit fiscal, al superávit comercial, a un régimen de competitividad y de acumulación de reservas que permita ir pagando le al Fondo para sacarlo definitivamente de la Argentina".Por su parte: Inició el Siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy somos el número 130. Tenemos 45 % de pobres, 10% de indigentes y una inflación caminando al 300% con alto riesgo de hiperinflación consecuencia del modelo de la casta basado en la premisa que a donde hay una necesidad nace un derecho".A eso contrapuso que "para los economistas de verdad, todos los problemas se resuelven con mercado, propiedad privada, precios libres y sin intervención estatal, pero eso no le gusta a la casta política, que durante 113 años tuvo déficit fiscal que financia con deuda que carga a las generaciones futuras y que termina siempre defaulteando, convirtiendo al país en el máximo defaulteador serial", subrayó el candidato libertario."El otro recurso es ir al Banco Central e imprimir billetes, Le quitamos 13 ceros a la moneda y tuvimos una hiperinflación y vamos camino a otras. El ajuste siempre lo hacen subiendo impuestos, jamás bajando el gasto.", agregó Milei.