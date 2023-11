Massa defendió la relación con Brasil y China y Milei dijo que "el Estado no se tiene que meter"

Massa rechazó la propuesta de "abrir la economía" porque va a "destruir miles de familias" VER VIDEO

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, defendió en la noche del domingo una política exterior orientada "a", mientras el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier, dijo que "las relaciones comerciales".Además, el ministro de Economía y aspirante a la Presidencia por UxP planteóy le pidió definiciones a su contendiente sobre las relaciones diplomáticas con el Vaticano, a raíz de las declaraciones en las que Milei calificó al papa Francisco como "un representante del maligno en la Tierra"."En un mundo convulsionado,", subrayó Massa en la apertura del segundo eje temático del debate presidencial que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).En ese sentido,, y le preguntó al postulante ultraliberal si estaba dispuesto a romper vinculaciones con esos dos países, y recordó que tildó a los mandatarios de esas dos naciones de. El Mercosur es algo que no avanza y si China no nos compra, podemos utilizar la triangulación para llegar a esos mercados", fundamentóMassa replicó que lo que estaba proponiendo el economista no era otra cosa más que dejar el comercio exterior en manos de "las guaridas fiscales"."Es lo que hizo tu familia que tiene propiedades en los Estados Unidos.", remarcó Massa.Y agregó: "Las relaciones exteriores se establecen con las regulaciones que establecen los países. No podemos caer en perjuicios ideológicos".En tantoEl funcionario habló además de potenciar las relaciones exteriores a partir de "garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la economía del conocimiento".En cuanto a, Massa le preguntó a Milei si estaba dispuesto a sostener el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, que Gran Bretaña usurpa desde 1833.En ese sentido,Milei afirmó que mantendría el reclamo de soberanía, pero, que gobernaba el Reino Unido cuando se produjo el conflicto bélico por Malvinas en 1982.. Hay que respetar a los excombatientes de Malvinas", remarcóy recordó que en el auditorio se encontraba el exjefe del Ejército, Martín Balza, veterano de la Guerra que Argentina mantuvo con Gran Bretaña.En cuanto a las relaciones con el Vaticano, Massa recordó los ataques que Milei había formulado contra el papa Francisco, a quien tildó como "el representante del maligno en la tierra", y como hizo en el debate anterior a la primera vuelta electoral, le pidió al diputado nacional que se disculpara con el sumo pontífice."Voy. Tenés que pedirle disculpas por lo que dijiste sobre él. Acá, en este auditorio hay incluso gente que propuso romper relaciones con el Vaticano", increpó Massa.A modo de respuesta,