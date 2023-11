Desde UxP destacaron la "fortaleza del sistema electoral" frente a insinuaciones de fraude

Graciela Caamaño se preguntó dónde están las boletas que LLA no presentó / Foto Archivo.

"Es muy grave que LLA no haya presentado la cantidad de boletas necesaria. Todos los partidos tenemos la obligación de llevar la cantidad de electores por cada urna" Graciela Camaño

Foto: Rubén Paratore

Foto: Víctor Carreira

Dirigentes y funcionarios de Unión por la Patria (UxP) destacaron este domingo, alertados por el aviso de la Justicia electoral sobre que desde el partido libertario no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje., sostuvo en declaraciones a C5N la diputadaen la previa del debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA.Además, agregó que el argumento libertario de no presentarlas por temor a que "se las roben" remite a una "construcción que hacen respecto al (posible) fraude. Estas boletas las pagan el Estado y los contribuyentes"., se preguntó y planteó que "acá hay una irregularidad muy grave de LLA y".En el mismo sentido, el candidato a vicepresidente de UxP,, no descartó en diálogo con Télam que desde LLA, luego de la elección, "sobre que no hay boletas, pero no las hay porque no las pusieron"."Cuando entraste primero en las PASO no dijiste nada y ahora que perdiste estas diciendo algo, vamos muchachos", chicaneó Rossi respecto a los resultados que dieron como primera fuerza en las primarias a la fórmula de LLA."Cuando se tiene un sistema electoral que permitió a lo largo de 40 años que tantos candidatos de tantos espacios políticos ganen consecutivamente elecciones,", manifestó el candidato en declaraciones previas a C5N.Por su parte, la ministra de Desarrollo Social,, consideró que "en 40 años de democracia" y sobre las insinuaciones de fraude aseveró que en su experiencia "jamás vi una instancia electoral que pudiera estar teñida de de una palabra como la que intenta (imponer) LLA"."Tenemos un sistema que ha dado cuenta de que han ganado en los últimos 40 años hombres y mujeres de diferentes fuerzas políticas sometiéndose a a la misma estructura electoral", resumió.En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados,consideró que Javier Milei "no se tiene que dejar asesorar por (los expresidentes de Estados Unidos) Donald Trump y (de Brasil) Jair Bolsonaro que le hacen mucho daño a la democracia Argentina que este año cumple 40 años".Moreau añadió que este año "ten las provincias y hay que seguir transitando el mismo camino" y aseguró que aún la fuerza libertaria "tiene un tiempo en el transcurso de la semana para completar (el faltante de boletas)".A su turno, el dirigente de la CGT,porque "de fraude no pueden hablar" porque "si te dan plata para imprimir boletas y vos imprimís un tercio alguien se quedo con la plata", explicó en declaraciones a C5N.y empezar a dudar de eso es dudar de las instituciones porque no creen en el Estado y no creen en las instituciones", concluyó.La Justicia electoral de la provincia de Buenos Aires había advertido por la mañana que los apoderados de LLA no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje.En tanto, una situación similar se registró en la ciudad de Buenos Aires, según revelaron fuentes judiciales."Milei presentó boletas pero en algunas cajas había solo 100 y las mesas son de 350 aproximadamente. La Junta (Nacional Electoral de CABA) le pidió que entregara más y tenía tiempo hasta ayer sábado al mediodía, pero no llevó nada", por lo que ese organismo anunciaría una resolución al respecto el lunes.El planteo se formuló a través del acta 33, a la que tuvo acceso Télam, y que lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.