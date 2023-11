Con Nahuel Molina y Rodrigo De Paul titulares, Atlético de Madrid venció a Villarreal

Diego Simeone, feliz tras el triunfo del Atlético Madrid / Foto X @Atleti.

"Nico" González volvió al gol en el triunfo de Fiorentina

Homenaje para "Dibu" Martínez en el triunfo de Aston Villa

Atlético de Madrid, con los argentinos campeones del mundo Nahuel Molina y Rodrigo de Paul desde el inicio, venció este domingo como local a Villarreal por 3 a 1, en la continuidad de la 13ra. fecha de LaLiga de España, y se mantuvo en el último puesto de clasificación a Champions League con 28 puntos.En el equipo que dirige Diego Simeone convirtieron el defensor belga Axel Witsel (46m. PT), el atacante francés Antoine Griezmann (35m. ST) y el delantero brasileño Samuel Lino (40m. ST), en tanto que el ex San Lorenzo Ángel Correa ingresó a los 19 minutos del complemento por su compatriota De Paul.En la visita, que quedó en el puesto 14 con 12 unidades, convirtió el tanto de la victoria parcial el goleador Gerard Moreno, a los 20 minutos de la etapa inicial.Por su parte, Barcelona venció como local a Deportivo Alavés, donde ingresó el lateral argentino Nahuel Tenaglia, por 2 a 0, y mantuvo el tercer lugar en la tabla con 30 unidades, 2 por debajo del escolta Real Madrid y a 4 del líder Girona.Las anotaciones catalanas las firmó el delantero polaco Robert Lewandowski, a los 8 y 33 minutos del segundo tiempo, mientras que Alavés había comenzado ganando con un gol del atacante Samu, al minuto de juego.Por último, en el clásico de la ciudad, Sevilla igualó como local 1 a 1 con Betis, que había abierto el marcador con un gol del volante Ayoze Pérez (27m. ST), mientras que el equipo dirigido por el uruguayo Diego Alonso igualó con tanto del mediocampista croata Ivan Rakitic (34m. ST).En el local fue titular el volante argentino Lucas Ocampos, en tanto que el lateral ex Ferro y Racing Club, Marcos Acuña, y el mediocampista ex River Plate, Erik Lamela, fueron convocados, pero no ingresaron.Por su parte, en la visita, el defensor y capitán Germán Pezzella y el volante Guido Rodríguez jugaron desde el inicio.Las posiciones son estas:Girona 34 puntos; Real Madrid 32; Barcelona 30; Atlético de Madrid 28; Athletic Bilbao 24; Real Sociedad 22; Betis 21; Las Palmas, Valencia y Rayo Vallecano 18; Getafe 16; Osasuna 14; Sevilla, Villarreal y Alavés 12; Cádiz 10; Mallorca 9; Celta de Vigo y Granada 7 y Almería 3.El delantero del seleccionado argentino Nicolás González volvió este domingo a marcar para Fiorentina en la victoria por 2 a 1 sobre Bologna, como local, por la duodécima fecha de la Serie A de Italia de fútbol.El ex Argentino Juniors cortó una sequía de cuatro fechas con el gol, de penal, que convirtió a los 3 minutos del segundo tiempo para darle los 3 puntos al conjunto "viola".Sin Lucas Beltrán lesionado, "Nico" González fue titular junto a Lucas Martínez Quarta, mientras que Gino Infantino estuvo en el banco de suplentes.González, el número 10 de la Fiorentina, lleva 5 goles en 10 partidos y se encamina a superar su mejor temporada en Italia que fue en 2021/22 con 7 tantos en 33 encuentros.En el inicio de la jornada de domingo, el vigente campeón, Napoli, fue sorprendido y perdió 1 a 0 con Empoli en el estadio Diego Armando Maradona.Y en otro partido, Udinese, con los argentinos Nehuén Pérez, Roberto Pereyra y Martín Payero, como titulares, igualó 1 a 1 con Atalanta, donde el arquero compatriota Juan Musso fue suplente.En la continuidad de la fecha, Inter de Milan, con el argentino Lautaro Martínez, recuperó la punta al vencer como local 2 a 0 a Frosinone, donde jugó el marplatense Matías Soulé, por 2 a 0, en el último cotejo del día.Mientras que el plato fuerte de la jornada, en el clásico de la capital italiana, Lazio, con el argentino Valentín Castellanos como suplente, y Roma, con sus compatriotas Leandro Paredes y Paulo Dybala, empataron 0 a 0.Inter 31 puntos; Juventus 29 puntos; Milan 23, Napoli 21; Atalanta y Fiorentina 20; Roma y Bologna 18; Monza y Lazio 17; Torino 16; Frosinone 15; Genoa y Lecce 14; Sassuolo 12; Udinese y Empoli 10; Cagliari 9; Hellas Verona 8; y Salernitana 5.El argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue homenajeado en Aston Villa por su reciente premio al mejor arquero del mundo en la previa de la victoria sobre Fulham por 3 a 1, correspondiente a la decimotercera fecha de la Premier League de fútbol, que lidera Manchester City.Antes del inicio del partido, el "Dibu" ingresó junto a su hijo Santi y ofrendó el premio Lev Yashin a los hinchas en el estadio Villa Park, que ganó en la última gala del Balón de Oro.Mientras era ovacionado, se desplegó una bandera en una de las cabeceras con la leyenda "The Best in the World" (El Mejor del Mundo).La alegría no pudo ser completa para "Dibu" Martínez ya que a falta de 20 minutos para el final la defensa tuvo una desconcentración y permitió el descuento del mexicano Raúl Jiménez para Fulham.El marplatense sólo pudo terminar dos partidos con la valla invicta en lo que va de la Premier League y recibió goles en los seis partidos que disputó con su equipo desde que regresó de la doble fecha de octubre con el seleccionado argentino.Aston Villa controló el partido desde el inicio y casi lo definió en el primer tiempo con los goles de Antonee Robinson, en contra (27m.), y John McGinn (42m.).Luego amplió el marcador Ollie Watkins (19m. ST) pero seis minutos después el mexicano Raúl Jiménez convirtió el descuento para Fulham.El equipo de Unai Emery se mantiene en la quinta posición con 25 puntos y volvió al triunfo luego de la derrota ante Nottingham Forest (2-0) de la fecha pasada.Liverpool, sin Alexis Mac Allister por suspensión, derrotó a Brentford por 3 a 0, como local, con doblete de Mohamed Salah y alcanzó la línea de Manchester City.Por otro lado, el argentino Facundo Buonanotte fue titular y nuevamente reemplazado en el entretiempo en Brighton and Hove, que empató 1 a 1, de local, ante Sheffield United.Y en otro partido, Nottingham Forest, con Nicolás Domínguez de titular y sin Gonzalo Montiel, perdió como visitante 3 a 2 ante West Ham, en Londres.Finalmente, Chelsea, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y con su compatriota y campeón del Mundo Enzo Fernández, igualó 4 a 4 en un partidazo contra el líder Manchester City, donde jugó el también consagrado en Qatar 2022 Julián Álvarez.Manchester City 28 puntos; Liverpool y Arsenal 27; Tottenham Hotspur 26; Aston Villa, 25; Manchester United 21; Newcastle United 20; Brighton 19; West Ham 17; Brentford y Chelsea16; Wolverhampton y Crystal Palace 15; Everton 14; Nottingham Forest 13; Fulham 12; Bournemouth 9; Luton Town 6; Sheffield United 5; y Burnley 4.