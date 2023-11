Exequiel Palacios dijo presente en la goleada del líder Bayer Leverkusen

Exequiel Palacios.

Resumen de la undécima fecha

Con Tagliafico de titular, Lyon ganó su primer partido tras 12 fechas en liga de Francia

⏸ C'est la pause au Roazhon Park sur ce score nul et vierge.



Nos Gones, en supériorité numérique, devront faire la différence en seconde période 👊🔴🔵



0-0 #SRFCOL pic.twitter.com/WGAUEp6qBS — Olympique Lyonnais (@OL) November 12, 2023

PSV, con el arquero argentino Walter Benítez, goleó a PEC Zwolle y sigue en la punta en Países Bajos

El mediocampista argentino Exequiel Palacios participó este domingo en la goleada del líder Bayer Leverkusen sobre Union Berlín 4 a 0 por la Bundesliga de Alemania de fútbol, previa a su incorporación al seleccionado que afrontará los clásicos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.El campeón mundial en Qatar 2022 jugó 86 minutos del encuentro y sumó su undécima participación en igual cantidad de fechas transcurridas por el torneo alemán, en las que sumó dos goles y dos asistencias.Palacios, de 25 años, se sumará este lunes al plantel de la Selección que afrontará los partidos ante Uruguay, el jueves en La Bombonera, y frente a Brasil, el martes 21 en Río de Janeiro, por la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.Bayer Leverkusen, puntero de la Bundesliga con dos unidades de ventaja sobre Bayern Münich, se impuso con goles del español Alejandro Grimaldo, en el primer teimpo; el marfileño Odilon Kossounou, Jonathan Tah y el británico Nathan Tella, en el segundo.. Viernes: Borussia Möengengladbach 4-Wolfsburgo 0.. Sábado: Augsburgo 1-Hoffenheim 1; Bayern Múnich 4-Heidenheim 2; Darmstadt 0-Mainz 0; Stuttgart 2-Borussia Dortmund 1 y Bochum 1-Colonia 1.. Domingo: Bayer Leverkusen 4-Union Berlin 0; Werder Bremen 2 - Frankfurt 2 y RB Leipzig 3 - Friburgo 1.Bayer Leverkusen 31 puntos; Bayern Münich 29; Stuttgart 24; RB Leipzig 23; Borussia Dortmund 21; Hoffenheim 19; Frankfurt 18; Friburgo 14; Borussia Möenchengladbach, Wolfsburgo y Augsburgo 13; Werder Bremen 11; Heidenheim 10; Bochum 9; Darmstadt 8; Mainz 7; Colonia; y Unión Berlin 6.Olympique de Lyon, con el lateral argentino Nicolás Tagliafico de titular, venció este domingo como visitante a Rennes por 1 a 0, en la continuidad de la 12va. jornada de la Ligue 1 de Francia, y consumó su primer triunfo en el certamen que lidera París Saint Germain con 27 unidades.El único gol del partido lo convirtió el defensor irlandés Jake O'Brien a los 22 minutos del segundo tiempo, mientras que el argentino campeón del mundo en Qatar 2022 jugó todo el encuentro y fue amonestado.De esta manera, el conjunto que dirige el italiano Fabio Grosso, cosechó la primera victoria en 11 partidos disputados, ya que tiene pendiente el cruce con Marsella correspondiente a la décima jornada, aunque permanece en la última posición de la tabla con 7 unidades.En otro partido disputado por la misma fecha, Lens, con el defensor argentino Facundo Medina como titular, venció como local a Marsella por 1 a 0, con tanto agónico del zaguero Jonathan Gradit, a los 45 minutos del segundo tiempo.Por su parte, en la visita fueron titulares el delantero nacional ex Estudiantes de la Plata e Inter de Milán, Joaquín Correa, y el defensor ex Boca Juniors y Borussia Dortmund de Alemania, Leonardo Balerdi.Los otros encuentros jugados hoy tuvieron los siguientes resultados:Clermont 1 (S. Nicholson 24m. ST)-Lorient 0; Lille 1 (L. Yoro, 30m. PT)-Toulouse 1 (T. Dallinga, 20m. ST) y Metz 3 (K. Kerkhof, 3m. PT, S. Elisor, 28m. PT y J. Asoro, 40m. ST)-Nantes 1 (M. Simon, 12m. PT).Las posiciones son estas:París Saint Germain 27 puntos; Niza 26; Mónaco 24; Lille y Reims 20; Lens 16; Brest 15 y Le Havre 15; Nantes 14; Olympique de Marsella, Montpellier y Metz 13; Rennes, Toulouse y Racing de estrasburgo 12; Lorient 11; Clermont 9; y Olympique Lyon 7.PSV Eindhoven, con la presencia del arquero argentino Walter Benítez, goleó como local a PEC Zwolle por 4 a 0 y continúa al frente de la Liga de los Países Bajos de fútbol, tras completarse hoy la duodécima fecha.El encuentro se llevó a cabo en el Philips Stadion, en la ciudad de Eindhoven, y los tantos de PSV los marcaron el mexicano Hirving Lozano (5m. PT), los neerlandeses Guus Til (28m. PT) y Luuk de Jong (12m. ST), y el alemán Malik Tillman (33m. ST).PSV Eindhoven -con la participación de Benítez, convocado por Lionel Scaloni para los encuentros por eliminatorias mundialistas ante Uruguay y Brasil- llegó a las 36 unidades, es líder de la Liga Eredivisie y mantiene a 7 del escolta Feyenoord, mientras que PEC Zwolle se quedó con 14 puntos y está noveno.A su vez, Feyenoord, con la presencia como titular del argentino nacionalizado mexicano Santiago Giménez, venció en su estadio a AZ Alkmaar por 1 a 0 y sigue como segundo.Al tiempo que Almere City y Ajax, donde el argentino Gastón Ávila estuvo entre los suplentes, igualaron 2 a 2; y Sparta R. goleó como visitante a Volendam por 4 a 1.Más tarde, Utrecht y Excelsior igualaron 2 a 2.Posiciones: PSV Eindhoven 36 unidades; Feyenoord 29; Twente 27; AZ Alkmaar 26; Go Ahead 21; Sparta R. 18; NEC, Excelsior 15; PEC Zwolle 14; F. Sittard, Heerenveen y Almere City 13; Ajax y Heracles 12; Ultrecht y RKC Waalwijk 9; y Volendam y Vitesse 8.