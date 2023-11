"Reskatate", de los bomberos voluntarios de Luján, se quedó con la Carrera de Autos Locos

El Team Reskatate, de los bomberos voluntarios de Luján, se consagró con su ambulancia retro / Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

"Somos bomberos en actividad y trajimos una ambulancia antigua que diseñamos y que nos representa a nosotros como bomberos", señaló Emiliano, integrante del equipo gandor

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

Una competencia con más de 20 años de historia

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

El Team Reskatate se coronó con una ambulancia retro

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

Los, que integraron el equipo "Reskatate" ganaron laen la que participaron 30 vehículos que compitieron este domingo en la bajada de Carlos Pellegrini y avenida del Libertador, en el porteño barrio de Retiro, ante más deque disfrutaron un espectáculo lleno de imaginación sobre ruedas.La carrera de Autos Locos, reconocida en todo el mundo,como un desafío para equipos atrevidos, divertidos y creativos en esto de diseñar y fabricar su propio auto para la carrera, con la condición de que no tuvieran motor de propulsión y que avance en la bajada gracias a la inercia y el empujón de sus equipo, de ser necesario.La carrera comenzó alrededor de las 15 y la apertura estuvo a cargo del vehículo en forma de, el personaje de Futurama.contó a Télam que participa "del equipo Capa Full, y estamos todos preparados y vestidos como los personajes de Futurama. Yo, en particular, soy el doctor Zoidberg"."El equipo está compuesto por cinco integrantes, todos familiares que venimos de Avellaneda y estamos súper felices porque tenemos una hinchada grandísima que nos está esperando", añadió.Otro personaje reconocido fue, de la serie Pixar Cars, creado por un equipo oriundo de la localidad bonaerense de Claypole, que compiten por segunda vez., uno de los integrantes, dijo que "el equipo lo conformamos entre cuatro personas, y en esta segunda oportunidad trajimos el mismo auto restaurado, con el que ya nos presentamos en el 2013"."La vez anterior salimos en el puesto 13 de un total de 48 participantes. La primera vez fue un sueño cumplido, y en esta ocasión la estamos viviendo y disfrutando un montón", señaló.La competencia de los Autos Locos tiene más de 20 años de historia., en ciudades como Tokio, Londres, Helsinki, Zagreb, Texas, Madrid, Brasilia y Santiago de Chile, entre otras. Este año Buenos Aires volvió a ser ciudad anfitriona.Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba presentaron el vehículoconducido por dos personas vestidas de novia y de novio a punto de casarse., contó que participaron conTodos tienen 19 años, "somos compañeros de carrera y hoy venimos a presentarles un carruaje de novios recién casados, yo siendo la novia voy manejando y el novio me acompaña de copiloto".Otros de los protagonistas fue un grupo de, que conformaron el Team Reskatate que presentaron una ambulancia retro con la que ganaron la competencia."Somos bomberos en actividad y", señaló, integrante del equipo."La idea surgió en una reunión de capacitación que tuvimos. Luego nos avisaron que salimos seleccionados y acá estamos, al pie del cañón", agregó.es unaProductions sobre un grupo de 11 coches de carrera que compiten en diferentes escenarios con sus pilotos intentando ganar el título del "Piloto más loco del mundo".Esta serie fue inspirada por la película "La carrera del siglo" (1965). Se produjeron diecisiete episodios y emitió originalmente entre el 14 de septiembre de 1968 y el 5 de septiembre de 1970.De Córdoba Capital, también llegó"Somos mecánicos que laburamos juntos y armamos el auto con un chasis de karting bastante deportivo, con una tabla de picada, y buscamos el mejor tiempo en la pista ", dijo Martín.El competidorllegaron desde la localidad decon su, emulando a los famosos africanos de Ghana que bailan con cajones funerarios sobre sus hombros. "Armamos un equipo de cuatro personas y representamos a los funebreros, con un coche ataúd", contó a esta agencia"Tres de ellos trabajan juntos, yo soy amigo de los tres, y nos sumamos a compartir este proyecto con ganas de divertirnos", indicó.La competencia recreativa Autos Locos, con entrada libre y gratuita para el público en general, contó en esta ocasión con la conducción de Migue Granados y Mica Vázquez, y como jurados participaron Santi Maratea, Aldana Bertrán e Ima Rodríguez.