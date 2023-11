Un documental que le pone voz y rostro a los prematuros y sus familias

Se considera prematuro a los bebés que nacen antes de las 37 semanas.

Cuenta Norma Asprés que cuando diseñaron la Diplomatura se les ocurrió pedirle a algunos de los chicos prematuros que pasaron el programa que funciona en la Maternidad Sardá y a sus familias que grabasen un video contando sus experiencias.Inmediatamente, su celular comenzó a llenarse de testimonios que llegaban de todo el país. Tanto material les dio la idea de hacer un documental. Pero la llegada del cineastaprofesionalizó el tema y lo convirtió en una producción en la que están todas las voces: médicos, familias y aquellos bebés ya adultos., un documental de 32 minutos que se mete en lo que sucede en la vida de los bebés que nacen antes de término., se asombra una de ellos, cuenta María Luján., se emociona María Eugenia. Poco después, Brisa describe:. Y es su mamá, Andrea, la que confiesa: “Tuve mucho pero me sentí muy contenida. Yo no esperaba que iba a estar con tantos cables y aparatos. No tenía esperanzas de que ella pudiera salir”.Desde la perspectiva de las familias, la mamá de Tomás habla de “la piel finita y los huesitos menudos” que tenía su hijo y que la incubadora fue su cajita de cristal durante mucho tiempo. “Estaba intubado y lo veias llorar pero no lo escuchabas”, apunta su esposo, Marcos, y rememora que una enfermera de la Maternidad le aconsejó cantarle y hablarle a su hijo., suma y jura que un día el bebé lo miró a los ojos y le dijo que se quede tranquilo, que él estaba en el mejor lugar., describe la doctora Schapira. Poco después Norm Aprés asegura que muchas mamás tienen miedo de llevarse a su hijo a casa, cuando le dan el alta. Pero todos tuvieron acompañamiento. “Cumplimos con el objetivo: que tengan una vida como cualquier otro”, argumenta Asprés, poco antes de que cada chico sintetice qué fue de su vida. Son docentes, bailarinas, abogados, veterinarias, enfermeras o emprendedores., cuenta Cataldi, artífice del proyecto, que ya pudo verse en unas jornadas organizadas por un laboratorio, en un seminario que se dictó en la Maternidad Sardá y en diversas charlas sobre el tema.“Cada proyección es emotiva ya que contamos el proceso de desesperación y angustia del principio pero también la contención del equipo médico, la importancia de lo humano y lo profesional”, resume Cataldi. “La prematurez es un problema que sucede, que está entre nosotros y tenemos que visibilizar. Además, si la población sabe que se pueden hacer estos seguimientos con buenas perspectivas, los va a pedir”, concluye.