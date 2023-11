Madres Cuidadoras de la cultura Qom, una experiencia de recuperación e interculturalidad

Foto: Pablo Caprarulo.

Pampa del Indio,"el corazón indígena"

El proceso de colonización primero, y luego la urbanización de Pampa, confinaron a este pueblo cazador-recolector a la vida urbana y la adopción de religiosidades foráneas

Con el paso del tiempo, el trabajo de las madres se complejizó: a la lucha por la integración de las infancias en el sistema educativo, se sumó la recuperación de la lengua para las nuevas generaciones

Una batalla ganada

Asignaturas pendientes

Las, un grupo de mujeres indígenas de la localidad chaqueña de, acompañan a los niños de su comunidad en las aulas hace 33 años para garantizar la integración en el sistema educativo e iniciaron un camino de interculturalidad, compartiendo saberes y experiencias con el profesorado de(UNNE).El trabajo de las Madres Cuidadoras comenzó en 1985, de manera espontánea, cuando"En un principio vimos que nuestros niños no podían entender a los roqshe (vocablo Qom para referirse a las personas blancas) porque su lengua materna era La'aqtac nombre de la lengua", dice Aureliana González, una de las fundadoras del colectivo.La primera tarea fue acompañar a las infancias indígenas en su educación, generando los puentes necesarios para que la lengua materna no se pierda e introduciendo la cultura Qom en las aulas.Fue así como Aureliana, junto a Amancia y Juana Silvestri, Margarita Rojas, Emiliana Ramírez, Sofía Miranda, Lucía Peruano, Graciela Arenales, Benita López, Flora Núñez, Victoria Silvestre, Felipa Coduti, Estre Silvestre, Claudia Medina, Albina Ayala, Zulma Rodríguez, Lucía Medina y Graciela Díaz,Esta localidad chaqueña, ubicada a, es conocida por serAllíEl proceso de colonización primero, y luego la urbanización de Pampa, confinaron a este pueblo cazador-recolector a la vida urbana y la adopción de religiosidades foráneas.Por eso,, el nombre de animales, plantas, estaciones, lugares y todo lo que identificaban necesario para la recuperación de la cultura Qom.De esta manera, el monte volvía a tener vida en el aula a través de relatos, canciones, juegos, juguetes hechos con materiales naturales, láminas y mapas que hablaban de ese mundo perdido para los Qom.Con el paso del tiempo, el trabajo de las madres se complejizó: a la lucha por la integración de las infancias en el sistema educativo, se sumó la recuperación de la lengua para las nuevas generaciones., recuerda Aureliana., sostiene que "nosotros somos indígenas y hoy no tenemos territorio. Aun así queremos que nuestros niños puedan conocer de dónde vienen y hacia dónde van, porque en su cultura va a estar su identidad. Entonces nuestro trabajo es para que tengan presente esta cultura, su lengua y su territorio".En 2007, las Madres Cuidadoras de la cultura Qom se relacionaron con un equipo docente del profesorado de Educación Inicial de la UNNE, a través del proyecto de investigación y extensión, encabezado por la profesora y magisterEn un ejercicio de interculturalidad respetuoso, este colectivo de mujeres comenzó a compartir sus experiencias de cuidado y acompañamiento educativo con el estudiantado de la carrera parvularia."Las madres adquirieron el rol de pedagogas naturales en los espacios de formación universitaria, enseñando pautas de su forma de vida", remarca Sandoval., se generaron, aprendieron, planta existente en el Chaco Semiárido que usan las mujeres Qom para su vestimenta y carteras.Quizás la enseñanza más importante está en lo que indica Sonia: "Los maestros y maestras roqshe tienen que desacelerar y cambiar el tono cuando tienen niños indígenas. Ellos son observadores y tienen otros tiempos para aprender y traducir eso en sus cabezas. No quiere decir que no aprendan, solo lo hacen en otros tiempos".Y añade: "Mi trabajo como auxiliar bilingüe es estar allí para ayudarlos, para traerles ese mundo que quizás perdieron, esas costumbres que están olvidadas y desde ahí ir aprendiendo.. Nuestro gran objetivo es que nuestro niño no pierda su lengua materna".En ese marco, participaron recientemente de las, celebradas en esta casa de estudios por el cincuentenario de la carrera parvularia.En estas jornadas presentaron el proyecto, una trabajo que permitió registrar especies arbóreas en la reserva natural y generar la señalética en castellano y Qom para 20 árboles.Esta fue una actividad conjunta con los colectivosy el, donde intervino la estudiante de Educación Inicial, Romina Medeyro y la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del Chaco. También fue una oportunidad para recuperar la espiritualidad originaria: Juana Silvestre, madre cuidadora y agente sanitario bilingüe, destacó que "este territorio fue el que caminaron nuestros abuelos y abuelas, por eso también fue una oportunidad para conectar con el monte, pedir permiso a los espíritus guardianes y hablar con nuestro Dios"., por la Ley de Educación Provincial Nº 6691/10.Sin embargo, el mundo indígena todavía es lejano para el habitante blanco: una encuesta, realizada en el marco de este proyecto de la práctica de maternaje de las Madres Cuidadoras, reveló que"Entonces nos planteamos qué es lo que sucede., ese vínculo con la naturaleza, que tiene un ritmo, un color diferente y sigue latiendo", sostiene la profesora Sandoval."Para nosotros es importante recuperar la memoria de nuestro pueblo, de nuestros ancianos. Trabajamos sobre nuestra cultura, porque cada cultura es importante. Y también trabajamos por la interculturalidad, porque para mí también es importante poder entendernos", finaliza Aureliana.