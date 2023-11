Balance positivo a 10 años de la calificación del grooming como delito penal

La Ley 26.904 (art. 131), sancionada el 13 de noviembre de 2013 penaliza el acoso en redes.

Un caso emblemático

Ya hay condena por este delito en todo el país.

Especialistas en grooming o acoso por medios digitales, cuya inclusión como delito penal cumple este lunes 10 años,y advirtieron sobre un aumento de casos entre los más jóvenes, en la víspera del Día Nacional de esta problemática.En Argentina el grooming es un delito penal descrito en la Ley 26.904 (art. 131), sancionada el 13 de noviembre de 2013, mientras que en 2018 se estableció esa fecha como el Día Nacional de la Lucha Contra el Grooming., contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".Además, en el año 2020 se sancionó laen donde se creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA).La ley para prevenir este delito fue impulsada tras el caso de Micaela Ortega, asesinada en 2016 cuando tenía 12 años por Jonathan Luna, de 28 años, un hombre que la contactó por la red social Facebook haciéndose pasar por una menor de edad, y fue condenado en 2017 a prisión perpetua en el marco del primer caso de grooming que terminó con un crimen."La incorporación del tipo penal del grooming fue muy importante en nuestro país para empezar a reconocer que la los que estaban expuestos un sector tan vulnerable como lo son las niñas, niños", señalaron a Télam las ayudantes fiscales Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez.Dicha ley tiene como objetivoy de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto".En ese sentido, Pecorelli y Sánchez, pertenecientes a la Ayudantía N°2 especializada en grooming, material de abuso sexual contra NNyA y delitos conexos a la trata de personas del Departamento Judicial La Matanza, señalaron que el balance de estos últimos diez años "es positivo" porque "pusimos como sociedad sobre la mesa una discusión que era urgente".Sobre la Ley 26.904,Según las especialistas, distintos tribunales superiores ya han referido que las situaciones en las que el groomer (acosador) le pide a sus víctimas que realice fotos o que se filme con afectación de su integridad sexual debe ser tipificado como abuso sexual, aunque sea mediante una pantalla."Esto representa una evolución y permite dar una respuesta más satisfactoria a las víctimas desde el aspecto punitivo, con un incremento sensible de las escalas penales", agregaron.Algunos de los objetivos de programa de prevención para proteger contra el grooming a las NNyA son enseñarles a usar internet de manera responsable y capacitar a las personas que trabajan en las escuelas para que sepan prevenir y reconocer casos de grooming.Por su parte,y "fallos muy interesantes a medida que fueron pasando los años" ya que "hay más denuncias y condenas"."Es muy importante avanzar en lo que es el ciberdelito y los derechos de los niños y el uso de las redes e internet. No sólo hay más denuncias sino que las condenas en algunos casos son altas, además de una jurisprudencia que acompaña y se va especializando. Hace 20 años atrás resultaba dificilísimo abordar estos temas", añadió.Además, indicó que esta temática debería incluirse en la Educación Sexual Integral (ESI) ya que "es un delito que está tipificado como delito contra la integridad sexual" y necesitamos que "haya una promoción hacia el mundo adulto para que proteja a los chicos y chicas".cada vez más frecuentes entre los más jóvenes."Piensan que detrás de la computadora nadie los va a "enganchar" y que nadie puede atraparlos. Que el anonimato es posible en Internet. Entonces, ocurren esas cosas" indicó el especialista y agregó que entre los más jóvenes lo que sucede es que los engaños "son mejores" porque "manejan el mismo lenguaje y de temas muy similares y conocidos entre ellos".ParaAdemás, remarcó la necesidad de una comunicación continua con los adultos y dejar "las miradas punitivas con respecto al uso de las tecnologías" para poder entablar diálogos directos sobre la responsabilidad y los cuidados ante el uso del internet y las redes sociales.Desde la ONG Grooming Argentina señalaron a Télam que el impacto del grooming en las infancias y adolescencias conlleva consecuencias de índole físicas, conductuales, emocionales, sexuales, sociales y psíquicas.Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de la ONG, advirtió un cambio de paradigma con respecto a este delito."No solamente el delincuente sexual produce el material sino que ahora también lo fabrica. Un ejemplo es el fenómeno mundial denominado "deepfake" que son archivos de video, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial de moco que parezcan reales", reparó.Entre otras, mencionan utilizar nicks o pseudónimos; configurar las opciones de privacidad; no aceptar ni agregar personas desconocidas ni compartir datos o imágenes íntimas por chat con personas desconocidas y hablar con un adulto de confianza al advertir situaciones extrañas.Ante conocimiento o sospechas que un NNyA es víctima de violencia familiar, abuso sexual o grooming la línea 137 es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año o WhatsApp (11) 3133 1000.