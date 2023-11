Dan a conocer el veredicto por crimen "a traición" de un grafitero asesinado a tiros

Christian Felipe Martínez Rodríguez.

La víctima pintaba un grafiti cuando fue asesinado por un vecino del edificio donde realizaba la obra.

Su familia cuenta que "Pipe" también escribía poemas y canciones.

La muerte de "Pipe"

El veredicto en el juicio que se le sigue a un hombre como único acusado de haber asesinado "a traición" a adolescente colombiano de 17 años, quien, se conocerá este martes, informaron fuentes judiciales.; tal como lo solicitaron en sus alegatos la fiscalía y la querella que consideraron que el asesino también actuó con "alevosía" y "sobre seguro".Según las fuentes, el veredicto se dará a conocer este martes a partir de las 12 en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, ubicada en Paraguay 1536 del barrio de Recoleta.Arbaje, quien residía en un domicilio lindero al edificio en el que pintaba la víctima, llegó al juicio en libertad e imputado por el delito deEn su alegato, la abogada querellante Patricia Apesteguy, titular del Estudio ASK Abogados y quien representa a la familia de "Pipe",es decir, que consideró que el acusado se aprovechó del estado de indefensión de la víctima, por lo que le corresponde una pena de prisión perpetua.ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Marcelo Bartumeu Romero y Hugo Navarro."Solicitamos la ampliación porque lo mató de tres tiros por la espalda, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, a un niño menor de edad indefenso, que no estaba en su propiedad sino en una lindera, y quien además le suplicó clemencia", explicó a Télam Apesteguy.La letrada afirmó que "Pipe" le dijo a Arbaje "por favor, sólo estoy haciendo un grafiti" antes que el acusado le disparara tres veces."´Pipe´ era un niño muy feliz, alegre, buena gente, inteligente y guapo, que le encantaba dibujar, pintar y en ocasiones también escribía versos, poemas o canciones. Como hobby tenía pintar grafiti, donde siempre pintaba su nombre artístico, ´Teur´", contó a Télam Juliana Martínez Rodríguez, hermana de Christian.Por su parte,En el requerimiento de elevación a juicio - al que tuvo acceso Télam-, el fiscal César Troncoso acreditó que el 30 de julio de 2018, a las 4.15 de la madrugada, Arbaje asesinó a Martínez Rodríguez en la terraza de un edificio ubicado sobre la calle Gascón al 1000 de Almagro.Minutos antes, "Pipe" había subido junto a tres amigos a la terraza del edificio para pintar un grafiti, lo que hizo que, al escuchar ruidos, Arbaje, quien estaba con su mujer y su hija, llamara a la policía, que al no notar nada extraño, se retiró del lugar.A los pocos minutos, el acusado volvió a escuchar ruidos, por lo que reiteró el llamado a la policía, pero esta vez salió a su balcón y observó a Martínez Rodríguez, quien, tras un intercambio de palabras, en el que la víctima le dijo que sólo estaba haciendo un grafiti, le disparó cuando ya se encontraba sobre un alero, descendiendo hacia la vereda.Según el fiscal Troncoso,y con la que hirió de muerte al adolescente con tres impactos que dieron en la rodilla derecha, en el mentón y en el tórax del adolescente, quien cayó a la vereda antes de ser trasladado al Hospital Durand, donde falleció a las pocas horas.En su alegato,, mientras que a su vez "no alegó ninguna causal de justificación, sino que lejos de ello, aseguró que en ningún momento abandonó su habitación ya que permaneció en la cama abrazando a su hija, menor de edad, quien incluso rompió en llanto al escuchar un estruendo similar a la detonación de un arma".En la terraza donde "Pipe" realizó el grafiti junto a sus amigos la Policía halló una caja de cartón con dos tubos de aerosol, un guante de látex color negro con pintura plateada, mientras que la víctima al momento de ser asesinada portaba un morral con cuatro frascos de esmalte sintético, además de una tarjeta SUBE, un juego de llaves, un encendedor y dinero en efectivo.En tanto, en la vivienda del acusado los efectivos policiales secuestraron varias municiones calibre .22 corto y largo, el mismo calibre de los proyectiles que impactaron en el cuerpo de Martínez Rodríguez, y un arma de aire comprimido.