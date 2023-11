Massa: "Tenemos que ir a un nuevo pacto federal"

Foto: Natalia Guerrero

Foto: prensa

"No todo tiene precio, la vida, el alma de los argentinos, la identidad, la bandera, nuestra constitución, el himno, no tienen precio porque son de nuestra esencia. Y eso me hace absolutamente distinto de este otro candidato"

Foto: Cris Sille

"El cambio más importante que podemos construir desde el 10 de diciembre es cerrar definitivamente la grieta y construir un gobierno de unidad nacional, y eso no tiene partidos políticos"

Rechazo a la privatización de los trenes: "Argentina necesita más inversión ferroviaria" Sobre la propuesta de Javier Milei de pasar a un sistema privado en la red de trenes, Sergio Massa manifestó que "es tan peligroso cuando se escucha hablar de privatización de ferrocarriles" y contrapuso que "Argentina necesita más inversión ferroviaria".



"Todos tenemos un recuerdo que es que cuando se privatizaron los ferrocarriles se desmontaron no solamente 108 estaciones del país, sino que además se desmontaron 42 mil kilómetros de vías, desconectando gran parte de la producción argentina", recriminó sobre la política menemista en los '90.



En cuanto a la eliminación de subsidios que planteó Milei durante la campaña electoral, reprochó "quedarse en las palabritas de 'eliminemos subsidios' sin mirar que estamos hablando de personas de carne y hueso" y alertó por los "recortes brutales" que implicarían ese tipo de propuestas.



"Cuando yo escucho al otro candidato plantear la eliminación del subsidio a los jubilados le tiene que decir 'mire en enero va a cobrar 60 mil pesos menos, los 21 mil pesos de medicamentos que tiene por mes se acaban'", ejemplificó luego de referirse también a la subas en la nafta y la tarifa de transporte, si se quitaría los subsidios.



El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sostuvo que Argentina tiene que ir a un "nuevo pacto federal" y aseveró que va a gobernar "para todos los argentinos" sin importar "si en otra provincia gobierna otra fuerza política", en la primera entrevista federal realizada con medios provinciales., remarcó Massa en una entrevista realizada en el búnker de campaña de UxP y publicada este domingo con casi 70 medios del interior de Argentina.Además señaló:, dijo en referencia su contrincante en el balotaje del 19 de noviembre, el postulante de LLA, Javier Milei.El ministro remarcó que "no todo tiene precio" y diferenció que "una cosa es el mercado y otra cosa la Patria"."No todo tiene precio, la vida, el alma de los argentinos, la identidad, la bandera, nuestra constitución, el himno, no tienen precio porque son de nuestra esencia. Y eso me hace absolutamente distinto de este otro candidato", insistió.Para Massa, Argentina debe "partir de un cambio de paradigma en" como "" y pidió que con esos temas "no jodamos" porque, dijo, "son para el desarrollo argentino".Destacó que Argentina "con orden, con políticas de Estado tiene para crecer muchísimo y tiene para que la gente viva mucho mejor".Sobre el índice de precios, consideró que si se "estuviese discutiendo una elección que sea, por ejemplo, Massa o (Horacio Rodríguez) Larreta, el 10 de diciembre gobierne quien gobierne la inflación bajaría naturalmente a la mitad" pero advirtió que con "saltos al vacío" y propuestas de "cerrar el Banco Central" no es posible prever eso.Consultado sobre la relación que tendría con los gobernadores de la oposición, destacó que, en caso de ser electo, "el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos" y resaltó que "no importa si en otra provincia gobierna otra fuerza política"."El cambio más importante que podemos construir desde el 10 de diciembre es cerrar definitivamente la grieta y construir un gobierno de unidad nacional, y eso no tiene partidos políticos", agregó.Sobre la problemática del narcotráfico, adelantó que, si llega a la Casa Rosada, en el "histórico edificio de ferrocarril" de Central Córdoba en la ciudad santafesina de Rosario se va a instalar "la Agencia Federal de Investigaciones" para perseguir los delitos de "narcotráfico, trata de personas y corrupción".Y adelantó que "para poner de verdad en la agenda la lucha contra el narcotráfico" incluirá "scanners en todos los puertos privados de Rosario".También, consideró "peligroso" el planteo de Milei "sobre la venta de Vaca Muerta" y cuestionó al libertario por su "ignorancia fenomenal" de la Constitución Nacional."Vaca Muerta es un recurso de Río Negro, de Neuquén, de Mendoza, es un recurso de las provincias. ¿Qué va a hacer va a intervenir las provincias?", cuestionó.La entrevista fue moderada por Evangelina Ramallo, periodista del Canal 9 Litoral, y Alejandro Rubiolo, del Canal 9 de Resistencia, Chaco.En la entrevista estuvieron presentes periodistas del Canal 9 Litoral; La Nueva de Bahía Blanca; MDZ, de Mendoza; El Territorio, de Misiones; La Mañana, de Neuquén; El Tribuno, de Salta; El Liberal, de Santiago del Estero; Canal 7, de Jujuy; Canal 9, de Chaco; Canal 3, de Rosario; y La Gaceta de Tucumán, y es emitida por más de 70 medios de todo el país.