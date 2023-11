Figuras de la cultura realizaron una "caminata por la democracia" llamando a votar a Massa

"Mi padre estaría acá defendiendo los valores fundamentales" de la democracia / Foto: Fernando Gens.

"Abrazamos la democracia o estamos en el horno", expresaron en la convocatoria / Foto: Fernando Gens.

Figuras de la cultura realizaron una "caminata por la democracia" llamando a votar a Massahttps://t.co/5XnTk4kqec pic.twitter.com/1sLYmX3ozn — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 12, 2023

Foto: Fernando Gens.

Foto: Fernando Gens.

Artaza: "No puede haber ningún radical que sienta el radicalismo en el alma que pueda acompañar que (Milei) insulte la memoria de Raúl (Alfonsín)" / / Foto: Fernando Gens.

Foto: Fernando Gens.

Foto: Fernando Gens.

Un colectivo de artistas y figuras de la cultura se congregó en la tarde de este sábado en una "caminata de la cultura por la democracia" en el centro porteño para manifestarse en favor del candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa con miras al balotaje del 19 de noviembre, y(LLA), Javier Milei.La concentración se realizó en las callesde la Ciudad de Buenos Aires y la caminata se inició a las 19 horas, con la presencia de artistas, intelectuales, dirigentes y autoconvocados, a un día del debate presidencial que llevarán a cabo este domingo Massa y Milei en la Facultad de Derecho de la UBA.Estuvieron presentes el ministro de Cultura, Tristán Bauer, el exsenador Nito Artaza, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín y el dirigente del Partido Solidario Juan Carlos Junio, entre varios asistentes.Ademáscomo Alejandro Dolina, Juano Villafañe, Patricio Conteras, Mauricio Kartun, Víctor Laplace, Pompeyo Audivert, Santiago Doria, Patricia Palmer, Luisa Kuliok, Raúl Rizzo, Fernán Mirás, Alejandra Darín, Ricardo Forster, Enrique Stola, Juano Villafañe, Nora Lafón, Juan Subirá, La Bersuit y Ariel Prat formaron parte de la convocatoria."Esen estos momentos cuando se esta debatiendo y estamos", aseguró Bauer en declaraciones a C5N.Alfonsín sostuvo que, y aseguró que cualquiera "tendría que estar muy preocupado por la defensa de los valores fundamentales" de la democracia., expresó el embajador en memoria del expresidente Raúl Alfonsín, para advertir una vez más que la candidatura de Milei "representa un severo riesgo para la democracia argentina"."Los radicales deberían hacer todo lo necesario para que este riesgo no se pueda registrar y que Massa se imponga con una amplía diferencia", exhortó Ricardo Alfonsín.Por su parte, Artaza afirmó que "no puede haber ningún radical que sienta el radicalismo en el alma que pueda acompañar que insulte la memoria de Raúl (Alfonsín), Hipólito Yrigoyen y la historia del partido"., agregó el actor.sostuvo que uno no puede "votar fuera de cierta racionalidad" y queLos presentes entonaron algunas consignas como "Massa presidente", "Milei, basura, vos sos la dictadura" y otras sobre Mauricio Macri."Desde las artes y la cultura nos dirigimos a los argentinos y las argentinas para alertar frente a la estafa económica y política que implica la candidatura de Javier Milei, que apoya Mauricio Macri.", habían expresado en la convocatoria.