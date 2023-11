Realizaron acto para reclamar del cese de las hostilidades en la Franja de Gaza

Foto: Pepe Mateos

Foto: Pepe Mateos

"En los últimos 75 años, son incontables las violaciones al derecho internacional ejercidas en el territorio conocido como la Franja de Gaza". Martín Saade

Foto: Pepe Mateos

Foto: Pepe Mateos

El conflicto en la Franja de Gaza

Foto: Pepe Mateos

Dirigentes y militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y culturales realizaron una concentración en Plaza de Mayo, donde reclamaron por el cese del "genocidio de las niñeces y del pueblo palestino", entre otras demandas., expresaron en un documento conjunto los representantes de organismos de derechos humanos, al que dieron lectura en un escenario ubicado frente al Cabildo.Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas e integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, afirmó que "como hija de la diáspora, hoy le hago llegar a mis hermanos en la Palestina ocupada el mensaje de que no están solos, y que hay que seguir resistiendo"., remarcó Rabi.Por su parte, Martín Saade, prosecretario del Centro Islámico de la República Argentina (Cira), comentó a Télam que, “es imperioso visibilizar la solidaridad del pueblo argentino con el pueblo palestino, así como nuestro repudio al genocidio y la masacre de civiles".El dirigente del Centro Islámico recordó que "en los últimos 75 años, son incontables las violaciones al derecho internacional ejercidas en el territorio conocido como la Franja de Gaza"."El conflicto actual, por la espectacularidad con el que se desencadenó, no debe hacernos olvidar que es algo que lleva décadas y no comenzó este mes”, subrayó Saade.En tanto, la periodista e integrante de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, Tamara Lalli, consideró que "desgraciadamente, toda esta tragedia está ocurriendo frente a los ojos cómplices de la comunidad internacional, ya que no hemos visto reacciones ante tanta sangre y muerte, tanto horror televisado como hasta hoy".La concentración se realizó este sábado desde las 16, en Plaza de Mayo, en un acto que contó con la presencia de Nora Cortiñas de la Asociación de Madres Plaza de Mayo; Adolfo Pérez Esquivel, titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj); Alejandro Hassan, secretario general del Centro Islámico de la República Argentina; Moira Millán del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir; Francisco "Paco" Oliveira de Curas en opción por los pobres, Vilma Ripoll del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Andrea D´atri y Vanina Biasi por el Frente de Izquierda Unidad (FITU),Además, concurrieron autoridades del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino; del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (Emvyj), de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos APDH; de la Liga Argentina por los Derechos Humanos LADH; de la CTA y de la CTA-Autónoma, y referentes de los movimientos sociales.El Colectivo feminista Ni Una Menos hizo un llamado "a todas las mujeres feministas y disidencias a movilizarse activamente por Palestina, el próximo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista, y a unirse a participar de la Acción Feminista Global por Palestina", a través de un manifiesto que leyeron durante el acto. El 7 de octubre último, Hamas ingresó a territorio israelí y realizó un ataque sorpresivo contra civiles , en el que murieron 1.400 personas, la mayoría civiles, y fueron secuestradas otras 240, una veintena de ellas de nacionalidad argentina.En respuesta, ese mismo día Israel atacó la Franja de Gaza, con más de 10.800 muertos reportados hasta ahora por el movimiento Hamas, que gobierna ese enclave.Según los datos contabilizados en el documento leído durante el acto en la Plaza de Mayo, "al menos 11.208 personas fueron asesinadas y otras 29.500 heridas desde el 7 de octubre".Además se expresó que se registran "en la Franja de Gaza, más de 11.025 asesinados y al menos 27.000 heridos. En Cisjordania, 183 asesinados y más de 2.500 heridos".También se señaló que "al menos 4.506 niños palestinos fueron asesinados durante los bombardeos y la invasión terrestre israelí en la Franja de Gaza y otros 1.500 niños palestinos fueron reportados como desaparecidos",Por otro lado,, informaron las organizaciones en el documento leído.La movilización reclamó "Alto al genocidio de las niñeces y del pueblo palestino. Basta de bombardeos y bloqueo a Gaza. Solidaridad con el pueblo palestino".