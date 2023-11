Llega "Based on a True Story", una mirada humorística sobre el género de crímenes reales

Foto: Prensa

"Based on a True Story", serie decomo un matrimonio en crisis que descubre a un asesino serial y, subida al fenómeno de los podcasts de crímenes reales, decide realizar el suyo propio, llegará a la oferta argentina el próximo martes 14 de noviembre a las 22.30 a través de las señales premium de Universal+.Con, la serie -que ya fue renovada para una segunda temporada- creada por Craig Rosenberg cuenta además con producción de Michael Costigan ("Secreto en la montaña", "The Outsider") y del actor Jason Bateman, reconocido por sus papeles en otros títulos del formato chico como "Arrested Development" y "Ozark".Al igual que lo hizo la exitosa "Only Murders in the Building", la serie pone el foco con un tono humorístico sobre la joven tendencia de podcasts y documentales sobre crímenes reales que en los últimos años popularizaron definitivamente el género "true crime", en el que fans de la temática examinan y hasta hacen las veces de investigadores de distintos casos.Ava (Cuoco), una agente de bienes raíces, y su esposo Nathan Bartlett (Messina), una exestrella del tenis que trabaja como entrenador, son una pareja de Los Ángeles en pleno conflicto y en la espera de la llegada de su primer bebé que inesperadamente encuentra un escape a su agobiante situación tras contratar a Matt Pierce (Tom Bateman), un encantador plomero, para hacer un trabajo en su casa.La aparición simultánea de un nuevo asesino suelto en la ciudad y algunas sospechas que aparecen alrededor de su nuevo conocido llevan al matrimonio a crear su propio podcast para capitalizar su obsesión por los crímenes reales, aunque la aventura les presentará tres opciones: la muerte, la cárcel o la siempre tentadora fama.Junto a Cuoco ("The Big Bang Theory"), Messina ("The Sinner") y Bateman ("Da Vinci's Demons"), el elenco de la serie se completa con la participación de Natalia Dyer ("Stranger Things"), Liana Liberato ("Scream 6"), Alex Alomar Akpobome ("For All Mankind"), Aisha Alfa ("Criminal Minds") y Annabelle Dexter-Jones ("Succession"), entre más.