Todos los ganadores de los premios independientes en el Festival de Mar del Plata

La siguiente es la lista completa de los ganadores de los premios independientes:

En la previa de la gala de cierre de la, prevista para este sábado, se realizó en el foyer del Teatro Auditorium de la ciudad una ceremonia informal para anunciar losque otorgan las asociaciones y organismos de la industria cinematográfica.La entrega de los premios independientes, que van en paralelo a los que los jurados oficiales de las diferentes secciones otorgarán más tarde, contó con la presencia de figuras del cine nacional y estuvieron presididos por el presidente del certamen, Juan Lima; su director artístico, Pablo Conde; y el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle.El presidente delreconoció que su gestión estuvo marcada por muchas dificultades, aunque al tomar la palabra eligió subrayar aspectos positivos: “Juntos, reconstruyendo relaciones, pudimos seguir avanzando y resolviendo los temas que estaban pendientes con mucha comprensión”.A modo de despedida de su gestión -sea cual fuere el resultado de las próximas elecciones- el funcionario pidió “disculpas por los errores que pudiera haber cometido”, a la vez que aclaró que "siempre que me tocó tomar una decisión no fue para mi beneficio ni para algún lucimiento personal, sino simplemente por el bien del cine”.- Cine.ar - Canal de televisión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales: “Quedate quieto o te amo", de Federico Luis Tachella.- Asociación Argentina de Directores de Arte: Fernanda Chali por “Elena sabe”, de Anahí Berneri.- ACC - Asociación Argentina de Coloristas Audiovisuales: A Gonzalo Greco por “Vera y el placer de los otros”, de Romina Tarraubello y Federico Actis.- AATI - Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes: “Quedate quieto o te amo”, de Federico Luis Tachella.- ACCA - Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina: “La mujer hormiga”, de Betania Cappato y Adrián Suárez. Mención: “El empresario”, de Germán Scelso.- ADF - Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina: Laura Basombrío por su trabajo en “Las almas”.- APAC - Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba: “Vera y el placer de los otros”, de Romina Tarraubello y Federico Actis.- Apima - Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales: “Crowrã” de Renée Nader Messora y João Salaviza.- Applaa - Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina: Julia Gesteira (directora de casting) por “Elena sabe” y Mejor diseño de Locaciones a “Elena sabe”.- Argentores - Sociedad General de Autores de la Argentina: “El castillo”, de Martín Benchimol.- ASA - Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales: Catriel Vildosola por “El viento que arrasa", de Paula Hernández.- DAC - Directores Argentinos Cinematográficos: “El castillo”, de Martín Benchimol.- EDA - Asociación Argentina de Editores Audiovisuales: Laura Basombrío por “Las almas”.- Feisal - Federación de Escuelas de Cine de América Latina: “Kinra”, de Marco Panatonic.- FNA - Fondo Nacional de las Artes: Premio Mejor Cortometraje Argentino: "Especies de compañia", de Juan Renau.- Fundación Sagai: Eugenia Alonso por “Mujer hormiga", de Betania Cappato y Adrian Suarez; y Julián Laquier Tellarini, por "Clara se pierde en el bosque", de Camila Fabbri.- La Mujer y el Cine: Paula Hernández por "El viento que arrasa”. Mención: Laura Basombrío por "Las almas".- Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires: “Alemania”, de María Zanetti. Mención especial: “El viento que arrasa”, de Paula Hernández.- ADN - Asociación de Directorxs de Cine PCI - Proyecto de Cine Independiente: “Partió de mí un barco llevándome”, de Cecilia Kang.- PCI - Asociación de Directores y Productores de Cine Documental de la Argentina:“La mujer hormiga”, de Betania Cappato y Adrián Suárez.- Rafma - Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales: “Quedate quieto o te amo”, de Federico Luis Tachella.- Recam - Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur: "Un grano de arroz de una casa donde no haya muerto nadie" de Agustina Muñoz.- SAE - Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales: Nicolás Herzog, Leandro Aste y Guillermo Saredo por "Elda y los monstruos", de Nicolás Herzog. Mención: Rosario Suárez por "El viento que arrasa", de Paula Hernández.- Sica Apma - Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales: “El castillo”, de Martín Benchimol.- Signis - Asociación Católica Mundial para la Comunicación: “Partió de mí un barco llevándome”, de Cecilia Kang.