Galmarini replicó una carta firmada por mujeres que llamaron a no votar a Milei

"Sigamos luchando por la paridad cotidiana, por el pago de las cuotas alimentarias, por la autonomía económica" / Foto: archivo Pepe Mateos.

Vamos mujeres argentinas!

No permitamos que se lleven puestos nuestros derechos y los de nuestros hijos!

Sigamos luchando por la paridad cotidiana, por el pago de las cuotas alimentarias, por la autonomía económica, por igual salario a igual trabajo, por elegir nuestro proyecto… pic.twitter.com/UKiIr41dTb — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) November 11, 2023

Detalles de la carta

La titular de AySA, Malena Galmarini, se pronunció este sábado a favor de "seguir luchando" por la paridad cotidiana, el pago de las cuotas alimentarias, la autonomía económica, "por igual salario a igual trabajo, por elegir nuestro proyecto de vida", y advirtió que, al replicar una carta de 1.000 mujeres que pidieron "no votar" en el balotaje a Javier Milei , candidato de La Libertad Avanza (LLA)."Vamos mujeres argentinas! No permitamos que se lleven puestos nuestros derechos y los de nuestros hijos!", escribió en su cuenta de la red social X la esposa del candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.Galmarini reclamó: "Sigamos luchando por la paridad cotidiana, por el pago de las cuotas alimentarias, por la autonomía económica, por igual salario a igual trabajo, por elegir nuestro proyecto de vida…!!!"."Con presidentes que gobiernan para unos pocos, nosotras no tenemos lugar! Llenemos las urnas de sueños y esperanza! Tocan a una, nos tocan a todas!!!", expresó Galmarini y replicó la carta firmada por mujeres de diferentes ámbitos como Claudia Piñeiro, Dolores Fonzi, Eleonora Wesler, Gabriela Cabezón Cámara, Ingrid Beck, Julieta Ortega, Malena Pichot, Mariana Enriquez, entre tantas otras.En la carta, las mujeres afirmaron: ", para que se puedan solucionar los temas pendientes (...) nosotras no lo votamos y pedimos lo mismo: no votes a Milei".Manifestaron que "en esta campaña: la venta de órganos, la libre portación de armas, el desconocimiento de la violencia y las desigualdades de género (...) también se cuestionaron el derecho de los niños al cuidado, la paternidad responsable, el pago de la cuota alimentaria, las adopciones legales, la educación y la salud pública y los derechos de las personas LGBT"., expresaron y afirmaron que "queremos dejar bien en claro que nos oponemos al negacionismo y a la reivindicación del terrorismo de Estado y a propuestas que ponen en crisis nuestra convivencia pacífica y democrática".