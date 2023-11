"Rechazo absoluto" de Paleo a exmilitares que revindicaron uso de Falcon verde

Foto: Julián Álvarez.

El jefe del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,, manifestó este sábado su "rechazo en forma absoluta" a las "recientes expresiones de personal militar en situación de retiro y ex integrantes de las Fuerzas Armadas", tras la difusión del video de un militar retirado que reivindicó la utilización de los Falcon verde como en la dictadura , y aseguró son "irresponsables, falaces y malintencionadas"."Rechazo en forma absoluta las recientes expresiones de personal militar en situación de retiro y ex integrantes de las #FuerzasArmadas, como las mencionadas en el día de la fecha en diferentes redes sociales, por irresponsables, falaces y malintencionadas", manifestó Paleo en un hilo que publicó en la cuenta oficial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en la red social X.En ese contexto, señaló que:"Dicha neutralidad política constituye un valor institucional que debería ser respetado por la política toda, pero también por el personal militar en actividad o retiro y aun por quienes, pese a no mantener el estado militar, anhelan que nuestro país disponga de un instrumento militar cada día mas profesional, independientemente del signo político del gobierno de turno", afirmó Paleo.El video fue difundido el viernes por el Capitán Retiradoen la red social Tik Tok, en el que muestra un Falcon verde reluciente con una marcha militar de fondo y un mensaje escrito que dice: "7... aunque un poco incómodos, entran en este baúl". El Ejército Argentino rechazó el video e informó que inició las "actuaciones administrativas correspondientes" para determinar si le cabe una sanción.Volante es el mismo militar retirado que esta semana increpó en otro video al jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente (UxP), Agustín Rossi, luego del debate de vicepresidentes.Esa publicación fue compartida por la postulante a vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA),, quien manifestó su "apoyo al Capitán y a todos nuestros hombres de las FFAA, FFPP y FFSS que padecen la demonización y el maltrato del kirchnerismo", escribió ayer la candidata en su cuenta de X.Esas expresiones fueron repudiadas por, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien"Eso es muy serio, replicar a alguien que publica estas cosas, porque amén de repudiar los actos negacionistas, lo que hace este personaje siniestro es una apología del delito", dijo Almeida en declaraciones a Télam y agregó que "constituye apología del delito reivindicar el uso de los Falcon verdes".