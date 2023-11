Boca intentará enderezar el rumbo ante Newell's en La Bombonera

Foto: Eliana Obregon

Boca Juniors, que protagonizó una Copa de la Liga Profesional de Fútbol para el olvido pero necesita sumar puntos para asegurar su acceso a una copa internacional en 2024, recibirá este domingo a Newell's Old Boys. de rendimiento muy irregular, en un partido válido por la fecha 13 de la Zona "B" que lidera Godoy Cruz de Mendoza.El encuentro se jugará este domingo a partir de las 16.45 en la "Bombonera", será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por ESPN Premium.El equipo "Xeneize" cosechó apenas 12 puntos en el torneo doméstico, está muy lejos de Godoy Cruz (21) y tiene a otros nueve equipos mejor ubicados, mientras que en la fecha pasada empató con San Lorenzo (1-1) en el partido que asumió luego de haber perdido la final de la Copa Libertadores.Esa derrota ante Fluminense (2-1) en Río de Janeiro pegó fuerte en el "mundo Boca" y la reacción en lo deportivo no se vio, de hecho con San Lorenzo empató un partido que tranquilamente podía haber perdido, ahora bajo la conducción de Mariano Herrón en forma interina hasta fin de año, luego de la salida intempestiva de Jorge Almirón el día después de la derrota en la final.Boca necesita puntos para sumar en la tabla acumulada de la temporada y poder jugar la Libertadores el año próximo, o también para asegurare su acceso a la Copa Sudamericana, algo que por el momento está logrando.Otro torneo que puede darle a Boca el ingreso a la Libertadores es la Copa Argentina, en la que enfrentará en semifinales a Estudiantes de La Plata, mientras que la otra eliminatoria tendrá como protagonistas a San Lorenzo y Defensa y Justicia.Para recibir a los rosarinos, el DT Herrón planeaba repetir la formación que igualó con San Lorenzo, aunque en la última práctica incluyó al promisorio juvenil Aaron Anselmino en la defensa, en lugar del juninense Nicolás Valentini, para formar la dupla central con Nicolás Figal.Es decir que seguirán afuera del equipo el capitán Marcos Rojo, recién recuperado de una lesión muscular, el lateral colombiano Frank Fabra, con una distensión en su rodilla derecha, y el mediocampista Ezequiel "Equi" Fernández, con una lesión grado 1 en el sóleo izquierdo.Rojo y "Equi" podrían llegar al partido ante Estudiantes del miércoles 22 de noviembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba, por la Copa Argentina, mientras que Fabra es difícil que vuelva a jugar con la camiseta de Boca durante este año.Como novedad entre los citados por Herrón aparecen Vicente Taborda, inexplicablemente afuera de los que jugaron con San Lorenzo, y los juveniles Jabes Saralegui (debutó en Avellaneda, ante Racing) y Mauricio Benítez (convocado por primera vez), un prometedor volante central de la Reserva.Su rival, Newell's, llegará golpeado al partido luego de una dolorosa caída como local ante Sarmiento de Junín (1-0) que motivó reclamos y cuestionamientos, sobre todo al entrenador Gabriel "Gringo" Heinze y al arquero Lucas Hoyos.Los rosarinos tienen 15 puntos y todavía las matemáticas le guardan una mínima chance de clasificación a los cuartos de final, aunque deberá ganarle a Boca y luego en la última fecha a Defensa y Justicia, en Rosario, y además esperar que se den otros resultados.El "Gringo" Heinze planea utilizar una línea de cinco defensores, algo habitual cuando juega afuera de Rosario, y es probable que incluya a Ian Giavinovich como hombre libre atrás, y a Gustavo Velázquez y a Guillermo Ortiz un poco más adelante.El que no estará será el delantero Ramiro Sordo, lesionado, en una baja que motivaría el cambio de esquema ya que lo reemplazará un defensor.El historial entre ambos es de 159 partidos y favorece ampliamente a Boca con 68 victorias contra 43 de Newell's, y además empataron 48 veces.La última vez que se enfrentaron fue también en La Boca por la Liga Profesional y los "Xeneizes" ganaron 2 a 1 con goles del arquero Hoyos en contra al intentar desviar un remate de Valentín Barco, y de Cristian Medina, mientras que el paraguayo Recalde descontó sobre el final.- Probables Formaciones -Boca Juniors: Sergio "Chiquito" Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Nicolás Figal y Marcelo Saracchi; Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Mariano Herrón.Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich, Guillermo Ortíz y Angelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Francisco "Panchito" González y Guillermo May o Jorge Recalde. DT: Gabriel Heinze.Arbitro: Fernando Echenique.VAR: Germán Delfino.Cancha: Boca Juniors.Hora de inicio: 16.45.TV: ESPN Premium.