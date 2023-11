La próxima investidura asoma a Pedro Sánchez a un nuevo mandato con renovados desafíos

La investidura del líder socialista Pedro Sánchez pone fin a una etapa de construcción de consensos / Foto: AFP.

La Ley de Anmistía

Pedro Sánchez se encamina a un nuevo período como presidente del Gobierno español / Foto: AFP.

La gobernabilidad

La investidura del líder socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, que, pone fin a una etapa de construcción de consensos, donde no faltaron la audacia ni las alquimias políticas, pero deja un país dividido y con "interrogantes sobre la gobernabilidad" y sobre el rol que jugará la Justicia, que será el escenario elegido por el Partido Popular (PP) para objetar la ley de amnistía acordada con los independentistas catalanes, según analistas consultados por Télam.Cuando elsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció elpara "someter nuestro mandato a la voluntad popular", no fueron pocos los que pensaron que semejante audacia chocaría contra una dura realidad.Era una convocatoria a lasa horas de que el conservador PP y la ultraderecha de Vox acabaran de ganar ampliamente los comicios autonómicos y municipales y se aprestaran a gobernar en sociedad importantes regiones y alcaldías del país.Pero el 23 de julio una luz se vio al final del túnel socialista.pero con su bancada y la de Vox no llegaban a reunir la mayoría absoluta de 176 votos que se necesita en el Congreso de los Diputados para investir a un jefe de Gobierno.Sánchez y sus aliados progresistas sabían que esa única alianza posible le ponía un piso y un techo a las aspiraciones del candidato conservador, Alberto Núñez Feijóo, y así fue que el 27 de septiembre fracasó el segundo intento de investidura del líder del PP y el rey, FPerocon los votos que le aportabala alianza de izquierda que ha sido socia durante el último mandato y que continuó durante el Gobierno que quedó a cargo del Ejecutivo, aunque con atribuciones limitadas, cuando se adelantaron las elecciones. Necesitaba de los partidos independentistas gallegos (BNG), vascos (EH Bildu y PNV) y sobre todo catalanes (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, y Junts per Catalunya, Junts), con quienes la negociación se podía resumir en una palabra: amnistía.Sánchez fue armando un complicado puzzle que comenzó por poner públicamente a principios de octubre lacontinuó con el esperable acuerdo del plan de gobierno con Sumar y los preacuerdos con gallegos y vascos, que se formalizaron el viernes de esta semana.Y, finalmente, lospara una ley de amnistíael último y más trabado, que seen Bruselas, donde reside Carles Puigdemont, el líder partidario, prófugo de la Justicia española.Así, Sánchez será nuevamente presidente del Gobierno superando la mayoría absoluta en primera votación, con 179 votos reunidos por el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV BNG y CC. Los votos negativos serán 171, se prevé, aportados por el PP, Vox y los derechistas de Unión del Pueblo Navarro (UPN).El camino que seguirá ahora la controvertida ley de amnistía que se acordó ad hoc esta investidura, más allá de los discursos, será en el, donde se espera que sea aprobada sin sobresaltos. De ahí pasará al Senado, donde el PP tiene la mayoría y se descarta un rechazo. La iniciativa vuelve a Diputados, que la tiene que enviar para su aceptación o rechazo al Tribunal Constitucional.Es probable que el tribunal se aboque a estudiar el caso, según los medios españoles, pero tras el paso de todas estas instancias, la última sería el Ejecutivo.de este proceso la, posicionándose decididamente en rol de opositor con un aguerrido lenguaje para d"La democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes", dijo Feijóo con gravedad el último jueves, cuando el PSOE anunció el acuerdo con Junts.Y en una muestra del nivel de la confrontación, el líder conservador, quiencon el "elcomandado por el teniente coronel Antonio Tejero,que ingresó a los disparos al Congreso español, y"El golpe de Estado del 23-F, el del terrorismo, el del independentismo catalán de 2017, fueron desafíos a la libertad y a la convivencia. En este caso, el desafío a los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del Gobierno", dijo el líder conservador, citado por el diario El País."Es una vuelta de tuerca más en una dinámica en la que estamos instalados, en la que la derecha sitúa a cualquier gobierno de izquierda en el campo de lo ilegítimo, lo inconstitucional, en lo no aceptable", afirmó en diálogo con TélamEste posicionamiento, agregó, "se ve en la, cuyos miembros tienen sus mandatos caducados hace cinco años. Es una forma del PP de, y este órgano que toma decisiones que afectan a la continuidad de las leyes"."Lo que sucede no es que esté en contra de la amnistía, que lo están, sino que además elque le hace imposible gobernar y lo limita a hacer acuerdos sólo con ese sector, lo obliga a girar a la derecha.concluyó.Otro flanco que tendrá abierto eles nada menos que el de la gobernabilidad. Esto es, si podrá trasladar losque reunió para esta investidura al"Entre su militancia, Sánchez tiene un apoyo bastante grande. El 87% de los afiliados del PSOE respaldaron el acuerdo de la amnistía en la encuesta que informaron el domingo de la semana pasada. Distinto puede ser con los simpatizantes, pero eso habrá que analizarlo de aquí a un año. Creo que el socialista apuesta a que pase como con los indultos de 2021, que nadie los recordó a la hora de votar", señaló a Télam David Lerín Ibarra, politólogo doctorado y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en referencia a los indultos parciales para los líderes independentistas catalanes que fueron condenados a prisión por el intento de secesión de 2017."En principio puede ser más complicada la gobernabilidad que antes, porque todas las leyes requieren el apoyo de toda la izquierda nacionalistas y también de PNV y Junts, que no son de izquierda, que no tienen posturas comunes, por ejemplo, en política fiscal", agregó.En este sentido, a modo de ejemplo, señaló que incluso "Esta situación remite a un punto del acuerdo PSOE-Junts que se anunció el jueves, y es que se estableció un acuerdo de Legislatura que dure cuatro años, una llave para, estrategias parlamentarias mediante, intentar atenuar las rispideces entre los aliados, rispideces que tendrán de sobra con la oposición.